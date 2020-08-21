Слухи о российских штрейкбрехерах на белорусском телевидении подтвердил Александр Лукашенко

Фото: ЗОРКИЙ Святослав / МАРТИНЧИК Павел / ont.by

Первые сообщения о забастовках на телевидении были очень громкими. Сейчас эмоции несколько утихли, и мы решили посчитать, кто остался, и кто ушел. Как сообщил председатель правления ОНТ Марат Марков, забастовку поддержали 18 из 400 сотрудников. Наиболее громким было увольнение члена президентского пула Дмитрия Семченко, она вел на канале передачу «Антифейк». Заявление на увольнение также подала ведущая Ольга Богатыревич, Дмитрий Шунин и Анна Шалютина. Оператор ОНТ Александр Гайдук, проработавший на канале 17 лет, написал пост:

Дмитрий Шунин и Анна Шалюина сказали, что вести "Наше утро" в такой ситуации, как сейчас в стране, они не могут Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«14 августа я написал заявление на увольнение с телеканала. Вчера, девятнадцатого, получил трудовую. По соглашению сторон. 21 год работы телеоператором на телевидении - из них 17 лет на ОНТ - закончились. Ушел, как говорят, в никуда. В новую жизнь, говорю я. Как прежде - не хочу. Как не будет уже прежней жизнь в нашей стране. Те, кто думает вернуть все как было, - это путь к окончательной деградации. Последние десять лет страна неуклонно идет к ней. Застой и ложь, а почему так, спрашиваю я? «Ну, ты же понимаешь?..» - коронная фраза в нашей Беларуси. Многое я понимаю, рожденный в СССР, школьник, помнящий смерть Машерова и маразм Брежнева, генсекопад, свое пионерское детство и комсомольскую юность. Понимаю, как устроена наша теперешняя жизнь - мне 48 лет, я многое видел и много где бывал. Я только не понимаю, как можно так бить, жестоко бить свой народ, принуждая к любви? Как вообще можно заставить любить?»

Дмитрий Семченко. Фото: ont.by

В Белтелерадиокомпании уволились около 100 сотрудников. В основном это культурные и социальные программы. Часть ведущих находится в отпуске, еще часть не уволились, но морально поддерживают бастующих. Если говорить по персонам, которые находятся в кадре – это спортивные комментаторы телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов, ведущие Евгений Перлин, Сергей Козлович, Вера Каретникова, Катя Пытлева, Андрей Макаенок, Ольга Белмач, Юрий Ярошик, Андрей Макаенок. В то же время АТН продолжает работать, оттуда уволились считанные сотрудники.

Между тем, подтвердились факты, что на места уволенных специалистов пригласили штрейкбрехеров из России. В пятницу об этом в Дзержинске высказался Александр Лукашенко: «Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют... Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают».

Евгений Перлин и Вера Каретникова.

Ходили слухи, что россиянам предложили $2000 зарплату и соцпакет. На что Лукашенко сказал: «Мы россиянам не платим вообще. Слушайте, неужели я для 6 или 9 человек не найду в России друзей, которые поддержат этих людей».

Уволенные сотрудники заявляют, что готовы своими силами создать новый альтернативный телеканал. Или как минимум делать сюжеты о том, что на самом деле происходит в стране и выкладывать их в интернет.

Ситуация на Радио «Сталiца» еще более драматичная - коллектив ушел почти полностью (осталось лишь 5 из 18 сотрудников), некоторые сотрудники Первого национального канала Белорусского радио тоже написали заявления, среди них

Надежда Скороход, проработавшая на радио 18 лет. «Сейчас невозможно быть вне политики. Невозможно приятным спокойным голосом говорить о науке, семье, it и т. д., когда такое происходит. И делать вид, что все ок. Перемены начинаются с каждого из нас», - написала она на своей странице в Фейсбуке.

А вот забастовка в газете «Звязда» не удалась. Как говорят сотрудники, большинство идею не поддержало. В редакцию приезжал министр информации, который дал понять, что изменений в работе не предвидится — показывать альтернативную точку зрения о протестах не дадут. Главный редактор Павел Сухоруков написал заявление на увольнение по собственному желанию, заявил, что «никакой политики в его решении нет». Возглавил газету Александр Карлюкевич, экс-министр информации, который после отставки успел поработать главным редактором журнала «Беларуская думка». До министерской должности Александр Николаевич уже был редактором «Звязды». Заявления об увольнении подало несколько сотрудников газеты. По словам Карлюкевича, ситуация в редакции нормальная, более подробный комментарий новый редактор готов дать позже. Как стало нам известно, около 10 сотрудников уволились также из газеты «Советская Белоруссия». Но комментировать свой уход они отказываются, так как им в коллективе заявили, что это предательство.

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Коллектив радио "Сталiца" ушел почти полностью, некоторые сотрудники Первого национального канала Белорусского радио тоже написали заявления (подробнее)