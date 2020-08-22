Историк: «Под бело-красно-белым флагом формировалось национальное самосознание белорусов в ХХ веке»

Сторонники перемен выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тысячи белорусов выходят на мирные акции с бело-красно-белыми флагами. Но у многих соотечественников к этой символике негативное отношение, несмотря на то, что именно под этим флагом Александр Лукашенко принимал присягу как первый президент Беларуси. Давайте для объективности обратимся к истории. В этом нам поможет Владимир Снапковский, доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений БГУ.

- Во времена Великого княжества Литовского, в 14-15 веках, встречается первое упоминание бело-красно-белого флага и герба «Пагоня», что означало преследование врага. Под этим флагом сражались воины ВКЛ, выходила шляхта в общий поход против врага в 16-17 веках. Если ближе к современности, то можно сказать, что под этим флагом формировалось национальное самосознание белорусов в ХХ веке. Автором проекта флага считается белорусский общественно-политический деятель и архитектор Клавдий Душ-Душевский. Вопрос о национальной символике обсуждался на съезде белорусских национальных организаций в Минске в марте 1917 года, и именно бело-красно-белый флаг стал атрибутом возрождающейся Беларуси. Первый всебелорусский съезд в декабре 1917 года уже украшал бело-красно-белый флаг. А когда в 1918 году была провозглашена Белорусская национальная республика, этот флаг и герб «Пагоня» стали национальными символами БНР. У российских и белорусских большевиков был свой красный флаг. Таким образом, разные политические силы выступали под разными флагами, что было вполне естественно.

- А потом была Великая Отечественная война, когда бело-красно-белый снова появился…

- Да, этот флаг использовался белорусскими коллаборантами с разрешения немецкой администрации в качестве национального символа белорусских организаций. Но это была принятая в то время практика во всех оккупированных странах - использовать национальные местные символы.

- Почему же у нас, мирных белорусов, споры вокруг бело-красно-белого флага доходят чуть ли не до драки?

- Символика в принципе имеет большое значение в политике и истории государственности. Поэтому флаг, герб и гимн активно и широко используются политическими силами в своих политических интересах. Это имеет место сейчас, в условиях острого политического кризиса в Беларуси, разразившегося после оглашения результатов президентских выборов 9 августа. Мы наблюдаем, что огромные демонстрации сторонников перемен проходят с бело-красно-белыми флагами. Сотни тысяч человек. Реакция противников довольно примитивная: «Снова реанимируют этот флаг, а под ним в годы Великой Отечественной войны выступали коллаборанты». Напомню, что, например, российская освободительная армия Власова воевала под триколором, который сейчас является государственным флагом Российской Федерации. Но в России вокруг этого вопроса нет таких политических дискуссий.

На мой взгляд, вопрос о флаге у нас чрезмерно политизирован, и он выступает как символ принадлежности к определенной общественно-политической силе. Этот раскол преодолевается быстрее, чем политические разногласия. Налицо тенденция к принятию бело-красно-белого флага все более широким спектром белорусского общества, поскольку она отражает глубокие вековые чаяния белорусского народа к свободе и независимости.

Для многих белорусов этот флаг - символ независимости. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В 1991-95 годах бело-красно-белый флаг был у нас государственным. Потом на референдуме решили от него отказаться. Но его же не запретили…

- Нет. Но и не очень поощряется его использование в широком обиходе. В 2016 году ряд белорусских молодежных организаций обратились в Министерство культуры с запросом о придании бело-красно-белому флагу статуса историко-культурного памятника. Но до сих пор вопрос не решен. Гербу «Пагоня» повезло больше - он внесен в список историко-культурного наследия.

Герб "Пагоня"внесен в список историко-культурного наследия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

КСТАТИ

По поводу выбора бело-красно-белого сочетания цветов для флага есть разные версии. Например, легенда о том, что воин ВКЛ перевязал рану белой тканью, на которой просочилась кровь - и это стало национальным символом. Также известно, что бело-красная гамма традиционно преобладает в национальном белорусском текстиле. Но более правдоподобной выглядит все же версия, что флаг - производное от герба, схематичная передача его цветов. В данном случае это герб «Пагоня» Великого княжества Литовского, в состав которого на протяжении нескольких веков входили и белорусские земли.