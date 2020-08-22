«Победим этот кошмар, который нам не нужен!»: в Брестской крепости прошел большой митинг в поддержку Лукашенко

В Брестской крепости 21 августа прошел митинг в поддержку Лукашенко. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Догадаться о том, что в крепости проходит какое-то мероприятие, можно было по десяткам автобусов, припаркованных на стоянках возле мемориала. В 18.00 здесь начался митинг «За Беларусь» в поддержку действующей власти.

Людей было чуть меньше, чем обычно приходит на 9 Мая. Фото: Анна ИВАНОВА

- Нам необходимо вернуть порядок в наши города. Прежде всего, для наших граждан и тех, кто, я уверен, будут приезжать к нам. Оппозиция призывает к забастовкам на предприятиях, прежде всего - крупных предприятиях. Таких, как завод газовой аппаратуры, «Гефест», Жабинковский сахарный комбинат, да и другие предприятия нашей области. Но подавляющее большинство людей, работающее на этих предприятиях, не поддерживает людей, которые призывают идти на площадь… - выступает перед собравшимися председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

- Не допустим! Не допустим! - надрываются двое мужчин с флагами в первом ряду - публика их кричалки пока не очень поддерживает.

Первые ряды особенно громко кричали лозунги. Фото: Анна ИВАНОВА

Сколько собралось людей на митинг, подсчитать сложно. Журналисты прикидывают: «Как на 9 Мая или чуть меньше». Организаторы заявили, что 25 тысяч человек. Это не только брестчане, но и те, кто на автобусах приехал из Дрогичина, Кобрина, Жабинки, Пинска и других городов области.

- У нас есть материальная поддержка во время временной нетрудоспособности. У нас есть материнский капитал. У нас есть поддержка многодетных семей. У нас даже сейчас, с нового года, первое ЭКО будет делаться бесплатно. Вот это достижение! Я была во многих странах СНГ и Европы. Хочу вам сказать, что простой народ завидовал всегда и завидует нам. Они говорили: «У вас сильный лидер. У вас сильная страна». И мы с этим лидером достигнем многого. За нашего президента! - берет слово женщина, которая 50 лет работала в системе здравоохранения.

На митинг на автобусах приезжали из регионов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Следом за ней к микрофону выстроилась очередь: пенсионеры, молодые люди, представители ветеранских организаций, бизнесмен. Развлекал публику военный вертолет с флагом, который периодически пролетал над крепостью. Паузы заполнялись песней Анжелики Агурбаш «Белая Русь».

Ветераны брали слово у микрофона. Фото: Анна ИВАНОВА

- Я начинала свою семейную жизнь с Лукашенко Александром Григорьевичем. Он вступил в права президента, я вступила в семью. У нас много вопросов! Да, правда у каждого своя, но истина у нас одна. Сохранение мира на нашей земле. Пожалуйста, поддержите! Комбат-батяня, батяня-комбат, ты сердце не прятал за спины ребят… Поддержим песней! Жыве Беларусь! Мы не отдадим! - выступает Лилия, которая представляется сотрудницей Департамента охраны.

Коммунисты принесли свои знамена и транспаранты. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

После нее выступает «простая деревенская женщина». Она рассказывает, какие ужасы она видела по телевизору: как разбивают клумбы и «хотят все разрушить».

- Это если б наши фронтовики это видели, что их правнуки делают, они бы без оружия вот этих грабителей задавили бы! Опять вот эта гидра поднимает голову, чтоб нашу красивую, цветущую Беларусь разрушить! Не допустим! - чуть не плача, говорит пожилая женщина.

На митинг приходили с детьми. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Победим этот кошмар, который нам не нужен! Держитесь за президента! - призывает еще одна выступающая.

Следующая выступающая говорит про Майдан и про то, как в Украине «разорвали православную церковь».

- Пока мы едины, мы непобедимы! - выступает мужчина, который «40 лет в образовании». - За Батьку! За Лукашенко!

На всю площадь Церемониалов растянули большой флаг. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Лукашенко! Лукашенко! - скандирует публика и машет флажками.

Настоящий фурор произвела гражданка Мадагаскара - Рафарамалалатиана Леонетта Харисуа. Загорелая молодая женщина прокричала в микрофон, что она за мир, любит Беларусь и «За Лукашенко».

Оказывается, Леонетта живет в Бресте с 2013 года, сюда она приехала вслед за уже бывшим возлюбленным-белорусом, который занимался добычей полезных ископаемых на Мадагаскаре. На родине она работала в сфере туризма, здесь - нянечкой в детском садике.

Публика кричала «Единство» и выступала «За единое Отечество». Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Я хочу мира и президента только Лукашенко. Я не хочу беспорядка, я хочу жить в такой стране, в какую я приехала. Мирной, спокойной. Мне очень нравится в Бресте. Я хочу, чтобы Беларусь была моей второй родиной. Гражданство через полтора года будет, - говорит Леонетта.

Изюминкой митинга стал вертолет с флагом. Он кружил над крепостью и городом. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пламенную речь произнес бизнесмен из Пинска Николай Козел.

- Говорят, невозможно в Беларуси развиваться. Это вранье! Это вранье, и я живой вам пример. Я из семьи простых рабочих. Сегодня я бизнесмен, у меня 80 человек в штате. Я за мирную страну, за мир, за любовь, за Беларусь! Мы же не лезем в Европу и не рассказываем, как им жить? Не надо совать руки к нам. Мы должны защитить и выйти на улиц, как выходит обратная сторона! Поднимите головы и не бойтесь! - призывает он собравшихся.

Митинг продолжался меньше полутора часов. Фото: Анна ИВАНОВА

Митинг начался в 18 часов, в 19 включили гимн Беларуси - и после этого ряды стали стремительно редеть: ушли чиновники, потянулись к выходу митингующие. Ушли даже голосистые мужчины с флагами из первых рядов, которые зажигали публику кричалками.

Еще примерно 25 минут в микрофон высказывались те, кто не успел в «основное время». А потом его просто отключили и в колонках заиграла песня Анжелики Агурбаш про ясную, светлую, чистую, нежную. Еще спустя через 10 минут площадь Церемониалов опустела. Автобусы разъехались, митинг закончился.

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