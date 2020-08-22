«Было страшно сюда приходить - боялся, что назад заберут». Как освобожденные ищут свои вещи на Окрестина

Сын Николая не захотел ждать папу снаружи -пошел с ним за забор с колючей проволокой. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Палаточный лагерь в переулке Окрестина, у стен ЦИП, уже почти свернулся. У дверей изолятора стоят несколько девушек-волонтеров - они помогают людям найти свои вещи. Пару дней назад сюда приходили около 200 человек, в следующие сутки - чуть больше 100. Одна из волонтерок, улыбаясь, рассказывает, что сегодня спала полтора часа. В проеме двери в это время показывается человек в форме, похожей на милицейскую - он что-то говорит волонтерам, позвякивая связкой неправдоподобно огромных ключей - и уходит.

Сейчас здесь непривычно пусто и тихо - еще неделю назад на это месте стояли сотни людей, которые хотели хоть что-то узнать о судьбе своих близких, которые были задержаны Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Нам удалось наладить сотрудничество - там, внутри, тоже работают волонтеры, они сортируют вещи, - с гордостью говорит волонтер Валерия.

На газоне у дверей изолятора подчистую вытоптана трава - неделю назад здесь сутками стояли сотни людей - родственники задержанных, которые пытались узнать хоть что-то о судьбе своих близких. Сейчас здесь непривычно пусто и тихо. По забору, прямо внутри кругов колючей проволоки, медленно идет черный кот.

В ИВС и ЦИП на Окрестина привозили людей, задержанных в то время, когда в городе проходили уличные акции протеста Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напротив здания расположились волонтеры, которые раздают воду. В какой-то момент к ним подъезжает машина, оттуда выскакивает парень:

- Ребят, вода нужна? - и, не дожидаясь ответа, открывает багажник, достает упаковку питьевой воды и пакет печенья. Вручает продукты и уезжает - никто не удивлен.

Если пройти дальше, в сторону небольшого сквера, можно увидеть еще несколько палаток: в одной стоят иконы и горят свечи - здесь можно помолиться или попросить, чтобы помолились за вас. В палатке напротив нальют чай, угостят бутербродом и вареной кукурузой, в третьей свою помощь предложат адвокаты.

Волонтеры готовы не только накормить, оказать юридическую и медицинскую помощь Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На подходе к зданию ИВС между деревом и дорожным знаком натянуты ленты скотча - на него волонтеры приклеивают списки с фамилиями людей, которые были задержаны. Местами оборванные и размокшие листки теперь больше похожи на арт-инсталляцию, чем на информационный стенд - люди здесь фотографируются.

Списки пронумерованы: цифра означает номер коробки, в которой лежат вещи этих людей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Списки пронумерованы: цифра означает номер коробки, в которой лежат вещи этих людей. Если ваша фамилия есть в этом списке, задача по поиску сильно упрощается: в изоляторе нужно только назвать указанный номер и получить обратно свои вещи. Фотографии неопознанных вещей волонтеры, которых пустили в изолятор, выкладывают в группе в телеграме. Отдельная группа есть и для поиска автомобилей и велосипедов.

Местами оборванные и размокшие листки теперь больше похожи на арт-инсталляцию, чем на информационный стенд – люди здесь фотографируются. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинство вещей в изоляторе рассортированы по пакетам или файлам: содержимое в них часто похожее - сигареты, шнурки, зажигалка, несколько двухрублевых монет. Отдельно лежат чьи-то часы, рабочие пропуска, капли для носа, маленькие иконки. На фотографиях, которые публикуют в этой группе волонтеры - ремни разных видов, разноцветные шнурки, поясные и не только сумки. Есть даже листы учета явки на досрочном голосовании.

Волонтеры работают на Окрестина до 17 часов 23 августа - и просят тех, кто еще не забрал свои вещи, приехать за ними в эти выходные.

«Как это было? Больно»

Александр не хочет задерживаться в этом месте ни на минуту. Парень быстро говорит, коротко отвечает на вопросы: сегодня он пришел на Окрестина забрать вещи. Телефон найти не получилось.

- Коробки стоят и в холле, и по комнатам, - описывает он обстановку внутри изолятора, где только что побывал. - Телефоны не подписаны, просто по маркам распределены. Разбитых очень много - примерно половина. Мне сказали обращаться с заявлением в ЦИП и прийти завтра с утра. Было страшно сюда приходить - боялся, что меня назад заберут. Но вот вышел, все нормально.

Еще несколько дней назад сюда приходили по 200 человек в день, сейчас очереди почти нет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр три дня провел на Окрестина, еще столько же - в Жодино.

- Каково это было? Больно. В Жодино только кулаками чуть побили, дубинками никто не бил. На Окрестина - не только дубинками и кулаками, но и ногами. Никакого заявления я не писал - не вижу смысла, ничего не изменится.

Арсений и Тихон пришли сюда вместе с друзьями. Тихон не может найти свой паспорт, две банковские карточки, водительское удостоверение, связку ключей.

Тихон не может найти свои документы - паспорт, водительское удостоверение Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я не чувствовал себя человеком - было грустно без этих вещей, - смеется парень. - В жодинской тюрьме мне сказали обращаться на Окрестина, по итогу вообще не ясно, где они сейчас. Сейчас уже есть мысли, что надо, наверное, делать новый паспорт.

- Все вещи в РУВД складывали в хлипкие мусорные пакеты,- объясняет механизм Арсений. - Я подписывал протокол личного досмотра, к вещам приклеивали огрызок бумажки с фамилией. Под опись, все аккуратно. Перебрасывали эти вещи в автозак, они ехали в Жодино. Там их выгружали, а сейчас вот опять перевезли на Окрестина - может быть, где-то на этом этапе вещи и терялись.

В суд парней еще не вызывали, они ждут повестки. Свои сутки в Жодино они описывают так:

Арсений потерял телефон и беспроводные наушники Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Если честно, нам стыдно жаловаться. Нас не били, нормально обращались. Единственное, что можно отметить - психологическое давление. Ты не знаешь, когда выйдешь, не знаешь, в чем тебя обвиняют - «административка» или «уголовка». Трое суток в камере, к тебе никто не заходит, ничего не рассказывает.

«Пойдем, надо знать такие места с детства, чтобы никогда туда не попадать»

К забору ИВС подходит мужчина с ребенком. Мальчик держит папу за руку и отказывается остаться снаружи даже на пять минут.

- Давай мы с тобой поиграем! А потом пойдем за конфетой, большой-большой, ты еще такую не видел! - уговаривают волонтеры. Мальчик только крепче сжимает игрушечного кота и прячется за спину папы.

Мужчина вернулся сюда за кепкой и проездным Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Котенок, ну подожди, буквально минуту! - просит мужчина. - Ладно, пойдем, надо знать такие места с детства, чтобы никогда туда не попадать.

Мужчина с ребенком ненадолго скрываются за железной дверью в бетонном заборе, а потом выходят с небольшим целлофановым пакетом, в котором лежит синяя кепка и проездной.

- С ребенком листал группу в телеграм, где выкладывают фотографии неопознанных вещей. Сын узнал мою кепку. Я сказал - давай сходим туда, где папу держали и заберем кепочку. Он не боялся идти - если бы меня заломали на его глазах и увели - другое дело, - рассуждает Николай. Мужчина хромает - говорит, это последствия задержания и ареста. - Два раза сознание терял - били в голову кулаком. Били и в грудь - на майке был рисунок с кругом, а внутри звезда. Потом, как мне объяснили пацаны, это может означать неповиновение власти. Что продается на Жданах на рынке - то и купил, откуда мне было знать. Когда за забором кричали «Отпускай!», нас выводили на прогулку и избивали. Люди из соседней камеры несколько раз выходили на такую прогулку.

Палаточный лагерь уже почти свернулся Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще один человек, которого мы здесь встретили, выглядит растерянным: во время задержания у него забрали золотые украшения, ключи, в том числе от машины, кожаный ремень и деньги - 180 рублей.

- Там описи не делали, все было в режиме аврала. Бросили в пакет, фамилию написали, - тихо говорит Андрей. - Здесь вещи с моей фамилией не могут найти. Буду писать заявление - пусть ищут. Только один радиоключ от моей машины стоит 400 евро. Я первый раз с этим сталкиваюсь - не знаю, приведет к чему-то или нет. Сейчас там еще порядком вещей - по ощущениям, на человек 500 только в этом здании, - предполагает Андрей. - Есть злость вообще на всю ситуацию. В камере на 6 мест было от 25 до 35 человек. Три дня не кормили, потом дали несколько буханок хлеба на всех. Каждому по-разному досталось. Послевкусие неприятное, а вообще ситуация нечеловеческая.

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