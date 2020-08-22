Женщин из цепи солидарности на Комаровке пришли поддержать NaviBand

Поддержать мирных протестующих пришли солисты группы NaviBand Артем Лукьяненко и Ксения Жук. Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 14 часов дня на Комаровке проходит мирная акция - женщины выстроились в цепь солидарности. Они принесли с собой не только цветы, но и плакаты, бело-красно-белые флаги, у одной из минчанок заметили в руках икону. Смелых белорусок поддерживают также мужчины: они стоят позади цепочки.

Поддержать цепь солидарности пришли солисты группы NaviBand Артем Лукьяненко и Ксения Жук. Музыканты исполнили под гитару один из своих хитов "Мы прачнемся iншымi". Люди подпевали и хлопали в ладоши.

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

22 августа в Минске продолжаются мирные акции протеста. Фото: Павел МАРТИНЧИК