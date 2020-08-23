15-й день протестов. Что происходит в Беларуси 23 августа: обновляем онлайн-трансляцию в режиме реального времени

В субботу люди собрались на площади Независимости: пели песни, читали стихи, танцевали и играли на скрипке Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сегодня ровно две недели после того, как в Беларуси прошли выборы. В день выборов, вечером 9 августа, люди, не согласные с предварительными результатами, которые увидели в протоколах на избирательных участках, вышли на улицы, чтобы показать свой протест. После этого за две не не было ни дня, чтобы люди не показывали, что они не согласны. К недовольствам результатами выборов добавилось недовольство насилием со стороны силовиков. Люди выходят на улицы, поют песни, рисуют плакаты, сотрудники заводов бастуют. Через какое-то время стали проходить митинги в поддержку действующей власти. А последние дни особенно часто в городе можно увидеть автомобили (часто с заклеенными номерами), из окна которых развеваются красно-зеленые флаги.