В Бресте прошла акция в память о Геннадии Шутове, раненом после протестов

В Бресте почтили память смертельно раненного во время протестов Геннадия Шутова. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Геннадия Шутова смертельно ранили в ночь с 11 на 12 августа. Это произошло в районе Партизанского проспекта. Мужчина почти неделю провел в военном госпитале в Минске, но, к сожалению, врачам не удалось его спасти. Он умер 19 августа. Мужчине было 44 года, у него пятеро детей.

В субботу 22 августа брестчане провели акцию памяти и солидарности со всеми пострадавшими с момента начала протестов в Беларуси. Вдоль проспекта Машерова около 15:30 собралось несколько десятков человек. За час цепочка разрослась до нескольких сотен участников. Они прошли маршем до площади Ленина, а оттуда уже вечером прошли колонной в 700 человек до места ранения Шутова.

Участники акции собрались около ЦУМа. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В цепочке солидарности стояли в этот день не только женщины. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Женщины надели черное. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Машины участникам акции в этот день сигналили меньше, чем обычно. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Участники цепочки солидарности не выкрикивали лозунгов. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В колонне по Советской шло чуть менее 300 человек. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Во время марша по Советской скандировали «Брест, выходи» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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