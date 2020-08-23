Фотофакт 23 августа 2020. Стела у музея ВОВ оцеплена колючей проволокой, по периметру - военные

Стелу и музей оцепили колючей проволокой и выставили кордон из военных Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 23 августа в Минске продолжается марш, на который вышли тысячи человек, несогласных с результатами выборов. Протестующие сначала собирались на проспекте и площади Независимости, потом двинулись к стеле на проспекте Победителей.

Военные вооружены - наши корреспонденты заметили у них автоматы Калашникова (у некоторых – с подствольными гранатометами), ручные пулеметы Калашникова Фото: Павел МАРТИНЧИК

Она оцеплена забором с колючей проволокой. По периметру плотно, плечом к плечу стоят силовики – люди в камуфляже и касках и сотрудники в черной форме, видимо. милиция. Военные вооружены: наши корреспонденты заметили у них автоматы Калашникова (у некоторых – с подствольными гранатометами), ручные пулеметы Калашникова.

У стелы стоят военные и сотрудники в черной форме Фото: Павел МАРТИНЧИК

Накануне министр обороны заявил, что протестующие будут иметь дело с военными, если нарушат порядок в священных местах Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напротив цепи военных, за несколько десятков метров стоит толпа протестующих. Люди выкрикивают лозунги «Защищай меня», «Милиция с народом». В громкоговорители включают военные песни. Играет «Пора в путь дорогу». Чуть дальше от стелы, в кустах, много омоновцев со щитами. Два человека из толпы в касках стали перед силовиками на колени.

Протестующие пытаются общаться с силовиками Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, сегодня министр обороны Виктор Хренин высказался о том, что мемориалы и памятники, посвященные событиям Великой отечественной войны – священные места. Он заявил, что армия не может допустить того, чтобы там «под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства», организовывались акции. Явно имелся в виду бело-красно-белый флаг, который был государственным в 1991-1995 годах, и под которым давал присягу президент Лукашенко.

У стелы стоят военные и сотрудники в черной форме Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В знак скорби, печали и памяти в нашей стране созданы тысячи мемориалов и памятников. Для нас они всегда были и остаются священными местами! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму!

Чем именно протестующие белорусы, многие из которых - потомки тех самых партизан и солдат Великой отечественной, могут осквернить стелу или музей, не уточнялось. Но подойти к ним близко они теперь не могут.

За две недели протестов люди несколько раз собирались именно здесь, у стелы. Сегодня такой возможности у них нет Фото: Павел МАРТИНЧИК

К стеле и музею никого не пускают Фото: Павел МАРТИНЧИК