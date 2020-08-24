В Гомеле в СК подали заявление о возбуждении дела за преступления против человечества. Подписалось больше 840 человек

Перед зданием СК выстроились с плакатами Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

24 августа в Гомельский городской отдел Следственного комитета подали коллективное заявление с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 128 УК Беларуси - «Преступления против безопасности человечества». Под заявлением подписались 843 человека - сбор подписей инициаторы проводили во время недавних акций протестов в Гомеле.

В заявлении говорится о том, что «факты избиений и применения пыток» были зафиксированы в Центральном, Железнодорожном РОВД Гомеля и других райотделах - в отношении задержанных участников мирных акций протеста против официальных результатов президентских выборов.

Поэтому в коллективном заявлении просят возбудить уголовное дело по ст. 128 в отношении руководства УВД Гомельского облисполкома, начальников ОВД и всех ответственных за незаконные действия силовиков в отношении задержанных.

Перед входом в здание СК около 15 человек выстроились с плакатами, некоторые держали в руках портрет Александра Вихора - парня, задержанного во время протестов, которого недавно похоронили в Гомеле >

Читайте также:

Гомельчанин, которого избивали в здании РОВД, подал в СК заявление о возбуждении уголовного дела за преступления против человечества >

«Они испытывали кайф, когда нас избивали». В Гомеле начали рассматривать жалобы арестованных на поставления судов >

«Я слышала, как мой сын кричал от боли в РОВД». Мать объявила голодовку под гомельским изолятором >