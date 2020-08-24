«Родственники написали заявление о возбуждении уголовного дела». Что известно о гибели Никиты Кривцова, который пропал в разгар протестов

Никите было 28 лет, у него осталась 5-летняя дочка. Фото: инстаграм lenochkakrivcova

28-летний Никита Кривцов пропал 12 августа. Жена последний раз общалась с ним 11 августа - она не знает, выходил он на следующий день на акции или нет. Елена искала его в изоляторах и больницах, написала заявление в милицию, обратилась и в поисково-спасательный отряд «Ангел». В ориентировке, которую распространил отряд, сказано, что Никита должен был выехать из Минска на работу в деревню Королев Стан - это Минский район. Там он не появился, связи с ним не было.

Тело мужчины нашли спустя 10 дней, 22 августа, повешенным на дереве в лесу в районе улицы Парниковой в Минске. Елена разместила в инстаграме фотографию своего мужа и подписала ее: «Нет больше нашего папы». Она не верит в версию о самоубийстве. У мужчины осталась 5-летняя дочь.

В соцсетях люди стали строить версии о том, что стало причиной смерти молодого парня. Кто-то связывал это с политикой. 9 августа он выходил на акцию протеста в Молодечно, пишет «Рэгіянальная газета».

В воскресенье, 23 августа, в телеграм-канале Следственного комитета появилось официальное сообщение о гибели молодого человека. Там озвучили, что смерть парня не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на его теле не обнаружено. В СК заявили, что точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, которая уже назначена.

- Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе. Стоит отметить, что молодой человек не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по указанному поводу, - сказано в сообщении. В СК опровергли связь гибели мужчины с происходящим в стране.

- Родственники подали заявление о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц. Так у них будет право ознакомиться с материалом проверки, даже если в возбуждении дела будет отказано, - рассказал адвокат Виктор Мацкевич. Он отметил, что опознания тела Никиты его женой и отцом не было:

- У парня с собой был паспорт, вчера во время объяснения отец описал татуировки - эти характерные признаки совпали. Орган предварительного следствия четко определил, что это на самом деле Никита Кривцов.

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