«Мы просто гуляем!». В Гомеле в честь годовщины суверенитета Беларуси провели шествие

В Гомеле 25 августа прошло шествие
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
25 августа запланированные акции в честь годовщины объявления суверенитета Беларуси едва не сорвались в Гомеле. Власти решили занять традиционное место сбора протестной молодежи - площадку у цирка. Здесь уже второй день подряд дотемна работали торговые палатки и играла очень громкая музыка в стиле «За Беларусь!» - вряд ли жильцы близлежащих домов были рады.
В колонне прошли около 200 человек
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Кроме того здесь и на других предполагаемых местах сбора участников акции дежурило много милиции. Однако стихийное собрание шествия прошло возле сквера напротив областного управления Следственного комитета. Сначала около двух десятков человек здесь выстроились в цепочку вдоль дороги, а затем двинулись в сторону площади Ленина.
По пути к шествию присоединялись люди, и уже минут через 15 в колонне насчитывалось примерно 200 участников. Лидеров шествия не было - один из мужчин нес впереди бело-красно-белый флаг, рядом с ним шагали немного странные молодые люди - по манере их поведения и интонациям речевок казалось, что это футбольные фанаты.
Шествие длилось дотемна
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Однако инцидентов во время шествия, которое традиционно проследовало по центральным улицам Гомеля, не заметили - в присутствии корреспондента «КП» все прошло мирно.
Колонна двигалась, скандируя «Жыве Беларусь!», «Уходи!» и другие протестные лозунги. Интересно, что милиционеры пешком и на машинах сопровождали шествие, снимали на видео и в районе облисполкома трое сотрудников в форме перегородили колонне путь, объявив в мегафон, что акция незаконна. В ответ на это участники шествия прокричали: «Мы просто гуляем!» и прошли сквозь милиционеров.
Колонна прошла сквозь милиционеров
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Колонна шла по тротуару, не нарушая ПДД
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
О массовых задержаниях информации нет. Сообщается лишь о задержании политика Владимира Непомнящих.
Шествие прошло по центральным улицам Гомеля
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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