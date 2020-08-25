«Мы просто гуляем!». В Гомеле в честь годовщины суверенитета Беларуси провели шествие

В Гомеле 25 августа прошло шествие Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

25 августа запланированные акции в честь годовщины объявления суверенитета Беларуси едва не сорвались в Гомеле. Власти решили занять традиционное место сбора протестной молодежи - площадку у цирка. Здесь уже второй день подряд дотемна работали торговые палатки и играла очень громкая музыка в стиле «За Беларусь!» - вряд ли жильцы близлежащих домов были рады.

В колонне прошли около 200 человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кроме того здесь и на других предполагаемых местах сбора участников акции дежурило много милиции. Однако стихийное собрание шествия прошло возле сквера напротив областного управления Следственного комитета. Сначала около двух десятков человек здесь выстроились в цепочку вдоль дороги, а затем двинулись в сторону площади Ленина.

По пути к шествию присоединялись люди, и уже минут через 15 в колонне насчитывалось примерно 200 участников. Лидеров шествия не было - один из мужчин нес впереди бело-красно-белый флаг, рядом с ним шагали немного странные молодые люди - по манере их поведения и интонациям речевок казалось, что это футбольные фанаты.

Шествие длилось дотемна Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Однако инцидентов во время шествия, которое традиционно проследовало по центральным улицам Гомеля, не заметили - в присутствии корреспондента «КП» все прошло мирно.

Колонна двигалась, скандируя «Жыве Беларусь!», «Уходи!» и другие протестные лозунги. Интересно, что милиционеры пешком и на машинах сопровождали шествие, снимали на видео и в районе облисполкома трое сотрудников в форме перегородили колонне путь, объявив в мегафон, что акция незаконна. В ответ на это участники шествия прокричали: «Мы просто гуляем!» и прошли сквозь милиционеров.

Колонна прошла сквозь милиционеров Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Колонна шла по тротуару, не нарушая ПДД Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

О массовых задержаниях информации нет. Сообщается лишь о задержании политика Владимира Непомнящих.

Шествие прошло по центральным улицам Гомеля Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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