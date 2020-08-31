МВД: «Травмы получили 148 сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск»

Министерство внутренних дел рассказало, что пострадали 148 силовиков. Фото: пресс-служба МВД.

Министерство внутренних дел неоднократно рассказывало о силовиках пострадавших от протестующих. «Комсомолка» обратилась в силовое ведомство с просьбой рассказать, какие именно травмы получили сотрудники МВД, и сколько уголовных дел возбуждено за за совершение насилия в отношении сотрудников милиции.

- Обеспечивая правопорядок во время несения службы на несанкционированных массовых мероприятиях, травмы различной степени тяжести получили 148 сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск. Многие были госпитализированы. Пятеро из них все еще находятся на стационарном лечении в различных медучреждениях республики, включая госпиталь МВД, - сообщила нам официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. - Среди повреждений, полученных стражами правопорядка - ссадины, ушибы, переломы, химические ожоги глаз, закрытые черепно-мозговые травмы. Например, из 27 человек, получивших различные переломы, многим потребовалось оперативное лечение. К счастью, на сегодняшний день их жизни ничего не угрожает, все они идут на поправку. Мы обеспокоены тем, что сегодня происходит в обществе. К сожалению, травмированы и гражданские люди, решившие принять участие в уличных акциях. Мы все живем в одной стране - миролюбивой, чистой и спокойной Беларуси, и впредь она должна такой оставаться.

Yа сегодняшний день все пострадавшие силовики идут на поправку.

Надеюсь, что в скором времени все правоохранители смогут вернуться к исполнению своих прямых служебных обязанностей - профилактике и пресечению преступлений и правонарушений. Потому что пока мы вынуждены констатировать, что ввиду сложившейся ситуации большая часть сотрудников занята охраной зданий и сооружений, обеспечением правопорядка на массовых мероприятиях.

Что касается уголовных дел, то более подробную информацию предоставит Следственный комитет. Мы можем констатировать, что сейчас возбуждено 141 уголовное дело, в том числе за совершение насилия в отношении сотрудников милиции или угрозу таких действий.

Среди повреждений, полученных стражами правопорядка - ссадины, ушибы, переломы, химические ожоги глаз, закрытые черепно-мозговые травмы.

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