«Бавария» обыграла «ПСЖ» и стала победителем Лиги чемпионов

Кингсли Коман забивает решающий мяч в финале Лиги чемпионов, где играли "Бавария" и "ПСЖ". Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Необычный еврокубковый сезон 2019/20 (из-за пандемии COVID-19 розыгрыш приостановили на несколько месяцев и доигрывали в экспресс-формате) завершился финальным матчем в Лиссабоне: за трофей спорили «Бавария» и «ПСЖ».

Мюнхенцы набрали феноменальную форму и рассматривались как фавориты. К тому же они могли поставить несколько рекордов Лиги чемпионов в плане результативности. До финала «Бавария» в 10 матчах забила 42 матча. В сезоне 1999/2000 «Барселона» в 16 играх отличилась 45 голами (в этом сезоне игр меньше из-за вынужденно сокращенного формата плей-офф). Роберт Левандовски в 9 матчах забил 15 мячей. Прежний рекордный показатель: Криштиану Роналду в сезоне 2013/14 в 11 играх 17 раз отправлял мяч в сетку ворот.

В плане художественных впечатлений «ПСЖ» до финала дошел не так эффектно, но заранее списывать французскую команду со счетов было бы наивно. В атаке парижан орудуют звездные Мбаппе и Неймар и проводящий яркий сезон Ди Мария. Да и «ПСЖ» тот клуб, в который за последние годы вложили, пожалуй, больше все финансовых ресурсов (в этом плане поспорит разве что «Манчестер Сити»): за 9 лет шейхи из Катара вложили 1,3 миллиарда евро на трансферты и 2 миллиарда евро на зарплаты. Может, это не показатель, но бывает, что количество переходит в качество.

И еще несколько фактов:

- «ПСЖ» - пятый представитель Франции в финале Кубка чемпионов/Лиги чемпионов. Большее представительство здесь было только у Англии (8) и у Германии с Италией (по 6);

- в четвертый раз в финале еврокубка встречались клубы из Франции и Германии. В прошлых случаях побеждали только немцы, дважды это делала «Бавария»;

- «Бавария» в 11-й раз играла в финале Кубка чемпионов/Лиги чемпионов, сравнявшись по этому показателю с «Миланом». Чаще здесь играл только «Реал» - 16 раз.

В начале матче команды обменялись голевыми моментами. Но до перерыва так и не забили. В середине второго тайма «Бавария» провела голевую атаку, которую завершил Кингсли Коман.

"Бавария" празднует забитый мяч в финале Лиги чемпионов. Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Дальше и «Бавария» могла упрочить преимущество, и «ПСЖ» восстановить паритет. Но забитых мячей больше не было. «Бавария» не обновила рекорды, но выиграла очередной титул - 1:0.

А Коман получил свою минуту славы. Несколько лет назад он перешел в «Баварию» из «Ювентуса», был на виду, но часто травмировался и даже заявлял, что в случае очередного повреждения готов завершить карьеру в 24 года. И вот счастливый момент.