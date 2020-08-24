«Ты молодец!» Владимир Зеленский присвоил Сергею Михалку звание заслуженного артиста Украины

Сергей Михалок с удостоверением заслуженного артиста Украины. Фото: личный архив

24 августа Украина отмечает День независимости. Одним из важных официальных мероприятий стало вручение наград украинским военным, ученым, врачам, полицейским и артистам. Проходило оно в торжественной обстановке на Софийской площади в Киеве под аккомпанемент военного оркестра. Особенно приятно, что среди творческих людей оказался и наш соотечественник Сергей Михалок. Лидер группы Brutto стал заслуженным артистом Украины. Михалок вышел на вручение удостоверения в маске и сказал Владимиру Зеленскому: "Хорошая речь!" Президент ответил артисту: "Ты молодец!"

Выяснилось, что для Михалка это звание стало в какой-то степени неожиданностью – его предупредили согласно протоколу только в воскресенье.

Позже Сергей Михалок выложил в соцсетях свое фото со знаком и удостоверением и подписал: «Заслуженный артист Украины Михалок С.В.».

Сергей Михалок и Виталий Гурков. Фото: личный архив

Напомним, накануне Сергей Михалок и Чемпион мира по муай-тай Виталий Гурков встречались с Владимиром Зеленским в неформальной обстановке и в формате «без должностей и галстуков».

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