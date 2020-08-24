На торгах 24 августа белорусский рубль резко подешевел. Доллар прибавил больше, чем 3 копейки. Евро - почти 4

Белорусский рубль дешевеет на торгах, в обменниках - переписывают цифры Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Торги на Белоруской валютно-фондовой бирже 24 августа стартовали с 10 утра. С первых минут доллар и евро начали резко дорожать.

Около 11 утра за доллар давали 2,5558 рубля (+3,4 копейки), за евро – 3,0175 (+3,5 копейки). Дорожает и российский рубль: за сотню дают 3,4245 белорусского (+3,4 копейки).

По итогам торгов Национальный банк Беларуси определил следующие официальные курсы валют: доллар США - 2,5554 рубля, евро - 3,019, сто российских рублей - 3,4353.

Доллар и европейская валюта прибавили за день в цене больше, чем три копейки.

Обменные пункты банков уже отреагировали на ситуацию на бирже. Евро можно купить в диапазоне от 3,08 - 3,12 белорусского рубля, доллар – 2,62 - 2,66 рубля.

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