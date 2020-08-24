«Как много людей пришло тебя проводить...»: в Жабинке простились с погибшим во время протестов Геннадием Шутовым

В Жабинке простились с 44-летним Геннадием Шутовым. Проводить мужчину в последний путь пришло около 100 человек – это родные и близкие, друзья и знакомые Геннадия, а также неравнодушные местные жители и брестчане.

– Сыночек мой хорошенький! Жаль, ты не встанешь и не увидишь, как много людей пришло тебя проводить! – плакала у гроба мать Геннадия.

Траурная процессия прошла по центральным улицам райцентра от родительского дома Геннадия до Свято-Покровского храма в Жабинке. Сопровождали ее байкеры из разных мотоклубов Беларуси.

В последний путь Геннадия Шутова провожали около сотни человек.

Люди шли молча, в руках несли венки и живые цветы. Жители Жабинки с интересом наблюдали за процессией: некоторые присоединялись, некоторые только выглядывали из-за заборов частных домов.

– Это Шутова хоронят, да? Хороший был мужик, - замечает прохожий.

После отпевания в храме Геннадия Шутова похоронили на новом городском кладбище в Жабинке.

У Геннадия Шутова осталось пятеро детей, младшему сыну - три года. Геннадий работал дальнобойщиком, увлекался мотоциклами.

Напомним, мужчину смертельно ранили поздно вечером 11 августа. На вертолете его из больницы в Бресте перевезли в военный госпиталь в Минске, но спасти Геннадия не удалось. Он умер от ушиба-размозжения головного мозга и перелома основания черепа - это следствие проникающего огнестрельного ранения в голову.

Траурная процессия прошла мимо райисполкома. Фото: Иван ОНИЩИК

Как сообщил Следственный комитет, Геннадия ранили во время «пресечения нападения на правоохранителей». По версии следствия, мужчина со своим товарищем напал на «лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка».

– Во время нападения мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами, - так говорят в СК.

Стрелявший в Геннадия целился в плечо, но попал в голову. Все это произошло около 20-этажного дома на улице Московской в Бресте поздно вечером. В тот день в этом районе были протестные акции. Очевидец стрельбы - товарищ Геннадия - задержан как подозреваемый в нападении. Следователи проводят проверку.

Родные не согласны с тем, что Геннадий мог напасть на правоохранителей. Фото: Иван ОНИЩИК

Родные Геннадия с версией следствия не согласны. Они ищут очевидцев произошедшего и намерены доказать, что мужчина в беспорядках не участвовал и оснований нападать на правоохранителей у него не было.

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