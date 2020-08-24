«Любовь это когда Саша - твой бывший»: плакаты с протестов в Минске, которые заставляют улыбнуться

В прошлом году Лукашенко заявил, что Илон Маск подарил ему электрокар Tesla. Позже Маск опроверг эту информацию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых победил Александр Лукашенко. Многие люди не согласились с предварительными, а затем и с окончательными результатами, и вышли на протесты. Некоторые из них вылились в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы разогнать протестующих, силовики использовали светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы. А те, кого задержали, рассказывают об избиениях и насилии со стороны сотрудников ОМОН.

Со дня выборов прошло уже более 2-х недель, но не было ни дня, чтобы белорусы не вышли на мирные протесты. Сотрудники предприятий массово объявляют забастовки, тысячи людей по всей стране выстраиваются в цепи солидарности и устраивают «марши свободы» и «марши новой Беларуси». Белорусы поют песни, а в руках несут бело-красно-белые флаги и плакаты. «Комсомолка» сделала подборку самых ярких высказываний.

Минск, площадь Независимости Фото: Павел МАРТИНЧИК

20 августа, площадь Независимости Фото: Святослав ЗОРКИЙ

17 августа, площадь Независимости Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Гааге находится международный суд Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Акции протеста и забастовки на предприятиях прокатились по всей стране Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шутка про собачку родилась на провластном митинге в поддержку Лукашенко. Люди скандировали «За-бать-ку», но многим показалось, что кричат «Со-бач-ку!» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минск, проспект Независимости Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Минск, проспект Независимости Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск, площадь Независимости Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам главы МВД Юрия Караева, основные протестующие финансируются из-за рубежа. Парням платят 30 рублей, девушкам — 60 Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минск, проспект Независимости Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фото: Instagram "Чай з малінавым варэннем"

Фото: Анна Горчанюк

Фото: Instagram "Чай з малінавым варэннем"

Фото: Анна Горчанюк

Фото: Анна Горчанюк

Фото: Instagram "Чай з малінавым варэннем"

Фото: Анна Горчанюк

Фото: Instagram "Чай з малінавым варэннем"

Фото: Анна Горчанюк

Фото: Instagram "Чай з малінавым варэннем"

Фото: Анна Горчанюк

Фото: Анна Горчанюк

Фото: Анна Горчанюк

Фото: Instagram "Чай з малінавым варэннем"

Фото: Анна Горчанюк

В прошлом году Лукашенко заявил, что Илон Маск подарил ему электрокар Tesla. Позже Маск опроверг эту информацию Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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