Бумажную «Комсомолку» снова можно купить! Рассказываем, где и за сколько

Мы надеемся, что станки починятся, и мы будет снова вовремя попадать к нашим читателям! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Дорогие читатели, по независящим от редакции причинам всю прошлую неделю вы были лишены ежедневного выпуска нашей газеты. Как только мы сдавали номер в печать, происходила либо поломка печатной машины, либо именно на нас заканчивались необходимые для печати материалы. По таким причинам мы не смогли отпечатать номера за 18, 20, 21 и 22 августа.

Мы очень переживали по этому поводу и делали все возможное, чтобы найти типографию.

И нам удалось напечатать номера «Комсомольской правды» в Беларуси за пятницу и субботу - 21 и 22 августа. Пусть с опозданием, но они появились в продаже на торговой точке редакции, а также будут переданы «Белпочте» для доставки нашим подписчикам.

Эти два номера ежедневного выпуска, а также «толстушку» за 19 августа можно купить в редакции по адресу: Минск, ул. Платонова, 1Б, 1-й подъезд, 4-й этаж, время - с 9.00 до 18.00, понедельник - пятница. Ежедневный выпуск стоит 50 копеек, «толстушка» - 70 копеек. Приходите!

Телефон и Viber для оптовых заявок: 8 (029) 6-400-155.

Кроме того, напоминаем, как можно подписаться на ПДФ-версию газеты:

1) на сайте belkiosk.by/kp

2) абоненты мобильных операторов могут читать газету в сервисах пресса:

- для абонентов А1 - по адресу http://press.a1.by/

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двумя способами подписаться на pdf-версию газеты.

Спасибо, что читаете нас!