«Путь свободы» в Литве, поддержка национального диалога Лавровым и признание Борреля: международная реакция на Беларусь

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

- Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал: «Мы не признаем его (Лукашенко. - Ред.) легитимным президентом. Как и не признаем (президента Венесуэлы. - Ред.) Николаса Мадуро. С этой точки зрения Мадуро и Лукашенко находятся совершенно в одинаковых ситуациях. Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность», - ссылается «РИА Новости» на интервью Борреля испанской газете Pais.

- Министр иностранных дел России Сергей Лавров, высказывая мнение о ситуации в Беларуси, в частности сказал:

- Мне кажется, что игнорировать предложение, которое внес президент Беларуси, о начале конституционной реформы и его приглашение всех здоровых сил, заинтересованных в нормальном развитии своей страны, принять участие в этой конституционной реформе является большой ошибкой. (…) Давайте сначала успокоим ситуацию, начнем там нормальный национальный диалог. Предложение о конституционной реформе - прекрасная возможность это сделать, - сказал Лавров в Солнечногорске.

- В воскресенье вечером почти 50 тысяч человек в Литве взялись за руки, образовав живую цепь, чтобы выразить поддержку белорусам, которые борются за демократические перемены в своей стране, сообщает delfi.lv. Протяженность живой цепи во время акции «Путь свободы» составила 32 км - от Кафедральной площади в Вильнюсе до мемориала в Мядининкай на границе с Беларусью. Многие люди были одеты в белое, держали в руках флаги Литвы или бело-красно-белые флаги Беларуси, цветы - гладиолусы. В мероприятии также участвовали президент Гитанас Науседа, экс-президенты Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте, председатель сейма Викторас Пранцкетис, министры, члены сейма, мэры и др. Над «Путем свободы» летели десятки малых самолетов, по дороге ехали колонна мотоциклов, велосипедисты.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о протестах в Беларуси: "Никаких провокаций со стороны митингующих не было". И добавил, что сотрудники правоохранительных органов корректно выполняют свои обязанности.

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