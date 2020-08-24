В эфире ОНТ Беларусь назвали Белоруссией. Почему?

22 августа в 16.00 в эфире программы «Наши новости» появились титры: «Медицинские работники на протестах в Белоруссии». Фото: кадр телеканала ОНТ

22 августа в 16.00 в эфире программы «Наши новости» появились титры: «Медицинские работники на протестах в Белоруссии» (запись эфира есть на официальном канале ОНТ в YouTube. Видео также закреплено как визитное видео YouTube-канала. - Авт.). Такое название страны в титрах второго по значимости телеканала в стране откровенно удивило многих белорусов. Скриншоты разлетелись по всему интернету со словами: «Когда это на ОНТ начали называть Беларусь Белоруссией?» Как правило, «Белоруссией» в своих сюжетах и статьях грешат российские журналисты. Правда, некоторые россияне уже научились правильно произносить название страны - например, известный российский блогер Илья Варламов, который даже извинился несколько раз за неправильное произношение, а теперь говорит только «Беларусь».

Почему мог произойти такой конфуз? Как уже писала «Комсомолка», с ОНТ уволились 18 человек за последние две недели. И это не только ведущие телеканала, но и редакторы и технические специалисты. В телевизионном сообществе рассказывают, что на место белорусских специалистов приехали российские штрейкбрехеры. Эту информацию подтвердил Александр Лукашенко.

«Комсомолка» связалась с пресс-секретарем ОНТ Ириной Ромбальской. Ирина сообщила, что в данный момент она не пресс-секретарь ОНТ и сейчас находится в отпуске. Но откровенный ляп в эфире телеканала пояснила довольно странно:

- Это не ОНТ. Посмотрите выпуск - это материал другого российского канала, о чем там же и сообщается, - сказала Ирина Ромбальская.

К слову, на сайте ОНТ в разделе «Команда ОНТ» вовсе исчез раздел с ведущими, осталось только «Руководство».

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