«Люди обсуждают все происходящее, но явным образом не бастуют»: что происходит на заводах 24 августа

Стачечное движение сбавило обороты Фото: Виктор ПАЖИТОК

Александр Лукашенко, выступая 22 августа на митинге в Гродно, высказался о забастовках, о которых объявили некоторые предприятия республики.

- Я прошу губернаторов, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать, не заставляйте - не надо. Но если предприятие не работает, то с понедельника - замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие, - сказал Александр Лукашенко. - С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью. Но самое страшное, если будет продолжаться давление на людей. Мы выработали алгоритм действий против тех, кто запугивает, против тех, кто травит семьи.

ШАХТЕРОВ ПРИЗЫВАЮТ К «ИТАЛЬЯНСКОЙ ЗАБАСТОВКЕ»

Утром 24 августа представители стачкома «Беларуськалия» обратились через Telegram к шахтерам, работникам обогатительных фабрик и вспомогательных цехов: «Мы обращаемся с просьбой к тем, которые все же решили выйти на работу, - работайте ТОЛЬКО согласно вашим рабочим инструкциям и соблюдая технику безопасности на рабочих местах!»

Фактически это призыв к «итальянской забастовке». Ее суть в том, чтобы приходить на работу, но работать, дотошно исполняя все должностные инструкции. Это приводит к снижению темпов работы, а в ряде случаев - и фактически к ее полной остановке.

- Мой рудник работает в полном объеме, большинство работников на своих местах, но настроения разные. Знаю, что на шесть часов вечера 24 августа запланирован сбор работников «Беларуськалия» и горожан на центральной площади Солигорска. Посмотрим, что там решится, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» работник предприятия Олег.

У МТЗ ЗАДЕРЖАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАЧКОМА

Около 11 утра 24 августа у проходной МТЗ собрались около двадцати работников завода. Поддержать их приехала доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, также к ним пришел представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский. А через некоторое время к проходной подъехал автозак с ОМОНом. Собравшимся сообщили, что мероприятие не санкционировано. Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали. Позже стало известно, что их обвиняют в организации незаконных забастовок.

Ситуация на других предприятий более спокойная. Один из рабочих минского завода холодильников «Атлант» рассказал о ситуации на предприятии.

- В целом все спокойно. Знаю, что к рабочим подходили мастера и другие начальники, задавали вопросы вроде «Какие ваши политические взгляды?» и вели разъяснительные беседы. Рабочие, конечно, придерживаются разных взглядов - есть те, кто призывы к забастовке называют саботажем. Это в основном люди старшего возраста. Люди обсуждают все происходящее, но никто явным образом не бастует. Были случаи, когда инженерный состав ставили на конвейер, но с чем это было связано, не знаю - может быть, кто-то из рабочих отказывался работать.

В Гродно, где на прошлой неделе о забастовках заявляло то одно, то другое предприятие, эта неделя началась как обычная рабочая.

- Никто пока не понимает, что происходит. Нет какого-то отклика со стороны новой городской администрации. Ожидаем его, вероятно, ближе к вечеру, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» городской активист Вадим Саранчуков. - На Советской площади, как я знаю, запланирована акция. В воскресенье люди, которые там были, собрали средства для покупки звукоусиливающей аппаратуры. Прогнозировать, каким образом дальше будет строиться взаимодействия между людьми и представителями силовых органов, в текущих условиях крайне затруднительно.

Строители крупного гродненского государственного строительного предприятия «Гродножилстрой» 20 августа подали в администрацию города уведомление о забастовке. В нем говорилось о том, что забастовка начнется в 8 часов утра 21 августа и продлится до полного выполнения требований рабочих. Представители профкома предприятия в полдень 24 августа от комментариев категорически отказались, а один из рабочих на условиях анонимности сообщил, что массовой забастовки нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Горизонт» и «Атлант» готовы набрать 150 - 200 рабочих

«Организациям, входящим в систему Министерства промышленности, требуется дополнительная рабочая сила», - такое сообщение размещено на сайте ведомства. Отмечается, что предприятия промышленности «продолжают работать в штатном режиме. Более того, отдельным предприятиям требуется дополнительная численность производственного персонала».

В списке пять предприятий. Заводу электроники и бытовой техники «Горизонт» нужно 150 сотрудников. Обещают экспресс-обучение, зарплату от 900 рублей плюс бесплатное горячее питание. Завод холодильников «Атлант» ищет 200 слесарей - сборщиков бытовой техники. Отмечается, что «с сентября потребность еще возрастет». Набирает рабочих Минский электротехнический завод, токарей и подсобных рабочих - «Гомсельмаш», штамповщиков и швей - могилевское предприятие «Ольса».

Мы позвонили в отдел управления персоналом завода «Горизонт», и там подтвердили: да, люди нужны.

- Мы наращиваем объемы. У предприятий, которые занимаются производством бытовой техники и электроники, осень - это пик сезона. Это естественный сезонный фактор, так происходит ежегодно, - отметил специалист.

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