Колючая проволока, БТРы и Лукашенко с автоматом: почему мирные события в Минске приобрели военный окрас?

Лукашенко с автоматом. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

Мирные демонстрации в минувшее воскресенье предварило выступление министра обороны Виктора Хренина на фоне стелы «Минск - город-герой». Он заявил, что «мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, сегодня организуются акции в этих священных местах».

- Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией, - заявил министр.

Сразу после этого военные начали огораживать площадку вокруг стелы и музея истории Великой Отечественной войны металлическими ограждениями и колючей проволокой - такая, кстати, на белорусских митингах была применена впервые. Использовали спиральные заграждения из колючки - такая лента называется «спиралью Бруно».

Использовали спиральные заграждения из колючки - такая лента называется «спиралью Бруно». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме технических заграждений впервые использовали в оцеплении военных - в помощь ОМОНу. Военные были в бронежилетах и бронекасках, вооружены автоматами Калашникова, некоторые - ручными пулеметами Калашникова. Многие военные, правда, выглядели совсем юными, а маски, которые скрывали их лица, явно были самодельными - с кривыми прорезями для глаз и рта.

Мирные демонстранты, пришедшие к стеле, не делали попыток прорвать оцепление. И поскольку подняться наверх возможности не было, двинулись вперед по проспекту Победителей, в сторону площади Государственного флага.

Но на подходах к Дворцу Независимости силовики выставили мощный кордон: ОМОН со щитами и дубинками, грузовики с отвалами и брандспойтом, машины заграждения «Забор-Барьер», броневики «Лис». Митингующие вели себя мирно: близко не подходили, пели песни, махали цветами и бело-красно-белыми флагами. Простояв около часа, они развернулись и отправились в сторону центра.

Лукашенко о митингующих: «Как крысы разбежались»

И в это время на территорию Дворца Независимости приземлился президентский вертолет Ми-172. А позже телеграм-канал «Пул Первого», который ведет пресс-служба президента, сообщил: «Лукашенко час назад прилетел на место событий во Дворец Независимости».

Появились видеокадры: Лукашенко сидит у иллюминатора летящего вертолета в бронежилете со множеством кармашков и отделений для боеприпасов, гранат и прочего. У колена дулом вверх стоит автомат Калашникова - укороченный АКС-74У со складным прикладом. Президент смотрит в иллюминатор. Видна пустая Октябрьская площадь. Лукашенко снимает трубку внутренней связи и говорит пилоту:

- Ближе, ближе к проспекту!

Лукашенко летит в президентском вертолете с автоматом. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

Вертолет поворачивает направо и летит вдоль улицы Ленина.

- Не вижу проспекта, - говорит Лукашенко в трубку.

Вертолет летит над проспектом Победителей в сторону Дворца Независимости.

- Левее, левее, - командует президент. - Хорошо.

Внизу между перекрестком с проспектом Машерова и гостиницей «Виктория» - толпы людей. Также виден кордон из силовиков и спецтехники, которая перекрыла проспект Победителей возле Дворца Независимости.

- Как крысы разбежались, - слышен голос президента.

Камера показывает высокого парня, одетого в серый спортивный костюм и бронежилет-разгрузку, на голове - бронекаска. Он стоит в салоне вертолета и что-то поправляет в своей разгрузке. Парень похож на старшего сына президента Николая. Позже пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт подтвердит, что это действительно он.

Вертолет приземляется, Лукашенко с сыном выходят. В руках у обоих - оружие. Видно, что в автомате Лукашенко нет рожка с патронами, но пристегнуть его - это дело двух секунд. Есть ли рожок в автомате Николая, рассмотреть не получается, качество съемки - так себе.

- Там никого не осталось, да? - спросил у своих сопровождающих Лукашенко и показал рукой в сторону, где силовики преградили протестующим их путь.

- Развернулись и пошли обратно, - ответил голос из-за кадра.

Лукашенко вышел из президентского Ми-172 с автоматом в руках. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

«Вы красавцы! А с ними мы разберемся!»

После этого Александр Лукашенко в сопровождении охранников, вооруженных автоматическими винтовками, вышел за территорию дворца и подошел к кордону силовиков. Протестующих тут уже не было.

- Спасибо вам, - сказал Лукашенко, обращаясь к силовикам.

- Мы с вами до конца, - ответили парни.

- Ребята, спасибо вам, - еще раз поблагодарил Лукашенко. - Вы красавцы.

Те зааплодировали в ответ. Правда, звук аплодисментов получился странным - на руках бойцов боевые перчатки с твердыми вставками.

- Мы с ними разберемся! - сказал Лукашенко.

Интересно, что щитов и дубинок к этому моменту у силовиков, стоящих в оцеплении, уже не было.

Лукашенко вышел к кордону силовиков с автоматом. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

«Ситуационный центр» на троих

Позже Наталья Эйсмонт заявила: весь день с самого утра Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце Независимости.

- Он контролировал ситуацию, - заявила пресс-секретарь президента. - В том числе и ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во дворце. Но смелости у них хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди развернулись и буквально побежали в обратном направлении. После этого президент вызвал вертолет и облетел город - с высоты посмотрел на так называемый митинг. Вернувшись, первым делом президент поблагодарил ребят - тех, кто защищал дворец по периметру. Как и обещал президент, он никуда не бежал. И дети его также были с ним. На кадрах вы можете увидеть его младшего сына.

На кадрах показали тот самый «ситуационный центр» - за большим столом сидят трое: президент, его сын и пресс-секретарь. На столе перед Лукашенко-младшим и старшим лежат автоматы Калашникова АКС-74У. Николай к тому же одет в бронежилет. У Эйсмонт автомата нет. На кадрах также видно, что к кордону силовиков, кроме Александра Лукашенко, выходил Николай в полной амуниции, а также личный врач президента Светлана Коношенко - одетая обычно, со смартфоном в руках.

«Ситуационный центр» на троих. На столе - автоматы. Фото: Telegram-канал "Пул Первого".

«Картинка об уверенности Лукашенко разрушается его пиарщиками»

Политолог отвечает на вопрос, что же хотели показать власти картинкой с обнесенной колючей проволокой стелой и президента и сына с автоматами в руках?

- Что хотели сказать и что реально сказали - это разные вещи, - считает политолог Валерий Карбалевич. - Хотели показать, что власть твердо опирается на силовые структуры. Что силовые структуры сохраняют лояльность Александру Лукашенко, что власть твердо держится, что Лукашенко твердый, непреклонный, не пойдет на уступки протестующим. И что он даже готов защищать свою власть с оружием в руках.

Что же увидела страна и мировое сообщество? Увидели испуганную власть и испуганного президента. Это как надо испугаться мирных демонстрантов, чтобы выставить на защиту Дворца Независимости армию в полной экипировке, с автоматами Калашникова? Согласно версии пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, Лукашенко весь день провел во Дворце Независимости на рабочем месте. Потом облетел город. А дальше появились кадры, как президент выходит из вертолета, с автоматом в руках и в бронежилете и даже своего малолетнего сына так экипировал. Это показывает, до какой степени Лукашенко испугался. До какой степени он не доверяет никому, даже своей охране, что сам взял в руки оружие. Это все говорит о настроении, в котором находятся власти, и что вся эта картинка об уверенности Лукашенко в своих силах разрушается пиаровскими ходами его окружения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за восьми бело-красно-белых шариков, прилетевших из Литвы, Беларусь поднимала боевые вертолеты

- 23 августа около 19.30 дежурными силами ВВС и войск ПВО была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе деревни Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой, - говорится в официальном сообщении Минобороны.

Эта деревня находится на трассе Минск - Вильнюс в трех километрах от пункта пропуска «Каменный Лог». Напомним, вчера вечером литовцы организовали цепь солидарности «Путь свободы» - 48 тысяч человек выстроились от центра Вильнюса вдоль трассы, ведущей в Минск, до границы с Беларусью. Очевидно, что шарики были запущены участниками этой акции. Однако белорусские военные решили поднять боевые вертолеты:

- Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия, - сказано в сообщении.

Напомним, Ми-24 «Крокодил» - это советский ударный вертолет с бронированной кабиной. Вертолет вооружен пулеметом, противотанковыми управляемыми ракетами, на него также может устанавливаться и другое вооружение.

А еще белорусские власти будут жаловаться Литве:

- Военное ведомство подготовило соответствующие материалы и направило их в МИД Беларуси для подготовки ноты литовской стороне, - сказано в сообщении.

В понедельник ситуацию Министерство обороны прокомментировало ситуацию: «Мы расцениваем данный инцидент как провокацию со стороны Литвы».

- Обывателю может показаться, что это факт малозначительный. Но давайте рассмотрим с других сторон. Во-первых, любая граница любого государства является неприкосновенной, и это не зависит ни от того, какое направление ветра на данный момент в районе границы, ни от желания граждан, скажем так, пошутить, позапускать шарики. Во-вторых, эти на первый взгляд безобидные шарики несут в себе угрозу безопасности полетов, в том числе и гражданских судов. И в-третьих, никто не знает, какая подвеска у этих шариков. Она может быть абсолютно различная: взрывчатые, ядовитые вещества и так далее, - отметил и. о. замкомандующего ВВС Олег Орлов. - Действия наших летчиков расцениваю как абсолютно соответствующие нашему и международному законодательствам. Они действовали в воздушном пространстве нашего государства, это зафиксировано материалами объективного контроля. Нарушения государственной границы Литовской Республики не было.