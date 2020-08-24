«За свободу, честные выборы, против насилия». В Гомеле сотрудники проектного института выступили с открытым письмом

В Гомеле сотрудники проектного института выступили против насилия и за честные выборы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

21 сотрудник ОАО «Институт Гомельоблстройпроект» подписали открытое письмо, в котором высказывают свою позицию о последних событиях в Беларуси. Авторы пишут, что пребывают в состоянии шока от случившегося после президентских выборов, а именно от «невероятной жестокости» со стороны органов правопорядка, «многочисленных фактов фальсификаций», «угроз административных органов», «необъективного освещения событий в госСМИ».

- Мы за свободу, за честные выборы и против любого насилия, - говорится в письме. Подписавшиеся требуют проведения новых президентских выборов без участия Александра Лукашенко, но с участием всех альтернативных кандидатов, а также с допуском независимых наблюдателей.

Авторы письма призвали к расследованию и наказанию всех виновных в причинении насилия мирным гражданам. А также - к освобождению арестованных, признанных политзаключенными, бесперебойной работе интернета.

Фотографию письма с подписями разместил на своей странице в соцсети ведущий инженер-проектировщик Сергей Винокуров. Как он рассказал «КП», письмо никуда не направляли, просто опубликовали его в интернете.

Замдиректора института Владимир Яцко подтвердил, что подписавшиеся под обращением действительно работают в институте:

- У нас коммерческая организация, и не может быть ничего опубликовано от имени сотрудников. Да, у нас есть люди со своим личным мнением. И это мнение не сотрудников института, а людей. При чем здесь институт? Причем здесь МАЗы, БелАЗы? Конкретные люди высказывают свое личное мнение. 21 человек не может выступать от имени коллектива, который насчитывает 150 человек.

Замдиректора пообещал, что никакого административного воздействия на подписавшихся под открытым письмом не будет:

- Среди них есть и начальники отделов. Я хочу, чтобы люди работали. Только к одному, к Винокурову, есть вопросы по его работе. К нему будет особое отношение, но не как к зачинщику, а из-за того, что он в рабочее время занимается ерундой. Он уже уходил с работы, ходил по частным компаниям, возвращался. Человек не совсем выполняет свои служебные обязанности, вовремя не отдает объекты. А к остальным вопросов никаких не будет, - заверил замдиректора.

Сам Сергей Винокуров отметил, что сейчас работает над проектом, и уверен, что начальство довольно его работой.