«Пусть депутаты задают вопросы силовикам. Есть ли уголовные дела по фактам пыток? Реальна ли угроза стране?»: мы спросили, как выйти из кризиса в стране

Митинг 23 августа в Минске возле стелы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В стране продолжаются забастовки рабочих и многотысячные митинги белорусов. "Комсомолка" задала белорусам из разных профессий и сфер насущный вопрос: "Возможно ли найти выход из сложившейся в стране ситуации?"

Ника САНДРОС, художница:

- У меня впервые в жизни нет ответа на вопрос: «Что делать?» Абсолютно точно никто ни с кем не будет вступать в диалог. Насильственно захватывать здания тоже никто не будет. Терпеть ситуацию уже невыносимо. Было бы прекрасно, если бы вмешались сторонние антикризисные менеджеры и помогли провести повторные выборы. Но на это не согласится власть. Так что мы в полном тупике, на мой взгляд.

Андрей ШУБАДЕРОВ, полковник в запасе, бывший сотрудник Минобороны:

- Наш парламент молчит, хотя он представитель народа. Пускай депутаты высказываются, а также задают вопросы силовикам. Например, почему непропорционально используется сила в отношении людей, задержанных во время мирных протестов? Возбуждены ли уголовные дела по фактам пыток? Есть ли реальная угроза стране извне? Как я понимаю, депутаты не запрашивали у Минобороны и КГБ документы, подтверждающие угрозу национальной безопасности. У белорусов много вопросов, и депутаты их должны озвучивать.

Сергий ЛЕПИН, протоиерей, председатель Синодального информационного отдела БПЦ:

- Я против попыток насильственного решения проблемы - притом с любой стороны. Считаю, что нужен общественный диалог, посредником в котором могли бы выступить и религиозные организации.

Валентина ГАРЦУЕВА, актриса Купаловского театра:

- Я, как и мои коллеги, выступаю против насилия к мирным гражданам. Мы надеемся и верим в справедливость и правду. Верим, что насилие должно быть остановлено и наказано. Как известно, мы написали заявления на увольнение после того, как узнали, что наш директор Павел Латушко больше не руководит театром. Лично я поддерживаю его гражданскую позицию.

Евгений ЛИВЯНТ, репетитор по математике и физике:

- Я считаю, что реальные результаты выборов не соответствуют тем, что были объявлены, но, самое главное, осуждаю чудовищные случаи насилия с 9 по 12 августа по отношению к протестующим. Тем не менее, и власти, в первую очередь, и протестующим надо остановиться и начать договариваться, как бы трудно и тяжело это ни было. Я был бы очень благодарен людям, которые поднялись бы над своими амбициями и чувством справедливости и путем трудных, тяжелых переговоров отвели бы нашу страну от пропасти.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, депутат:

- Я выступаю за диалог между властью и всеми политическими силами страны. В рамках закона и действующего законодательства без любого вмешательства извне. И парламент должен стать площадкои , на которой были бы слышны все точки зрения. Мое мнение - стране нужна новая Конституция, которая распределит полномочия, и у Совмина, у депутатов будет больше власти, чем есть сейчас. Выборы должны пройти по новому законодательству. Также я выступаю за то, чтобы депутаты избирались по партийным спискам, как, например, в России и большинстве стран мира. Это позволит представить разные точки зрения на всех уровнях.

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