"Сегодня не возбуждено ни одно дело по насилию к людям во время задержаний": Латушко приехал на допрос в СК

Павел Латушко приехал на допрос в Следственный комитет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Около 30 человек, пришедшие поддержать Латушко, встретили его аплодисментами.

- Я перакананы, што Каардынацыйная рада не ажыцяўляе ніякіх дзеянняў, якія бы парушалі заканадаўства Беларусі. Наша мэта - каб распачаўся дыялог па выхаду з палітычнага крызісу, ў якім находзіцца наша краіна, - рассказал журналистам Павел Латушко.

Экс-директор Купаловского театра также прокомментировал возбуждение уголовного дела по факту создания Координационного совета. Он называет это давлением, которое направлено на то, чтобы члены совета выходили из его состава.

Напомним, генпрокурор Александр Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности. По данному факту и возбуждено уголовное дело по статье 361 УК РБ. Двух членов совета уже задержали - это доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский.

Латушко рассказал о символизме сложившейся ситуации. В прошлом году представители СК побывали на спектакле "Ревизор" по пьесе Гоголя в Купаловском театре.

- Гэта такая іронія. Мне падаецца, што сёння менавіта грамадства зьяўляецца рэальным рэвізорам, а не праваахоўчая сістэма. Фактычна на сёння не распачата ні адна крымінальная справа па гвалту, які быў здзейснены у адносінах да грамадзянаў падчас затрымання, а пазней падчас знаходжання ў следчых ізалятарах.

Латушко также рассказал, что в здании СК должен был быть Национальный исторический музей. Однако здание передали СК.

Провожали Латушко в СК аплодисментами.

- Мы с вами, - кричали люди Латушко вслед.

Стоит отметить, что пройти к зданию Следственного комитета невозможно - его оцепили. Вход охраняют люди в штатском и милиционеры. Напротив СК стоят автозаки.