Белорусская пенсионерка о секретах достатка: «Заранее создала «подушку безопасности», шью, вяжу, покупаю и продаю онлайн»

Как и где можно сэкономить, чтобы хватило денег на что-то важное. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

«Мне 66, высшее образование, 35 лет трудового стажа, с сентября 2012 года не работаю, пенсия - 535 руб. Живу одна в двухкомнатной квартире, детей нет, из близких родственников на сегодняшний день - племянники и их дети, которые помогают мне физически (у меня проблемы с опорно-двигательным аппаратом) и оказывают информационную поддержку - они всегда в курсе всего нового и интересного.

В финансовом отношении я самостоятельна благодаря так называемой «подушке безопасности». Начала создавать ее еще в период работы. Оформляла депозиты в разных банках на выгодных для себя условиях, постепенно росли и суммы вкладов, и дивиденды по ним. Следуя рекомендации финансистов - независимо от доходов 10 - 30% откладывать, - продолжаю делать это и сейчас. Доходы по депозитам ощутимые и позволяют приобретать необходимое в жизни: сложную бытовую технику, мебель, выручают в случаях серьезных проблем со здоровьем. Накопления позволили сделать и ремонт в квартире.

Я небольшого роста и купить на себя подходящие вещи раньше было сложно, поэтому пришлось окончить трехгодичные курсы кройки и шитья. Шила только на себя. С появлением разнообразной одежды необходимость шить резко сократилась, но все-таки приходится порой подгонять купленное. В ателье это стоит недешево, а у меня получается экономия. Еще я неплохо вяжу - тоже подспорье.

Сразу как вышла на пенсию, купила компьютер и подключила интернет. Трудно переоценить его значение в нашей жизни. Интернет-магазины - в них можно отыскать все необходимое, получить консультацию и, выбрав нужный товар, найти продавца, у которого этот товар стоит гораздо дешевле, чем у других. То же и с лекарствами, услугами и т. д.

Все, что я покупаю сейчас, - из интернет-магазинов, где после нескольких покупок персональные скидки 10 - 15%, плюс часто предлагаемые акции на товары с доступными даже для пенсионеров ценами. Есть магазин, который при заказе онлайн дает скидку 18% - ощутимая экономия. Можно продолжать и дальше.

Еще один момент. Уверена, что у каждого из нас, я не - исключение, есть немало вещей, которые нам уже не нужны. Чтобы избавиться от них, я зарегистрировалась на торговой площадке бесплатных объявлений и продала многое - от разнообразных мелочей до мебели. Бываю приятно удивлена полученными суммами.

На сегодняшний день мне хватает моей пенсии. Лекарства на постоянной основе я не принимаю, но три раза в год прохожу курсовые лечения по поводу хронических заболеваний. У меня практически отсутствует статья расходов «Развлечения», по состоянию здоровья я уже не могу посещать музеи, выставки, ездить на экскурсии. Бываю в гостях, но нечасто. Одежду и обувь покупаю редко, когда возникает потребность. На необходимые продукты мне хватает, позволяю себе и лакомства.

Вот такая моя история жизни на пенсии. Считаю, что никогда не следует унывать, просто нужно проявлять терпение, не опускать руки, искать пути решения любых проблем, и они обязательно найдутся».

Ольга КРЮЧКОВА.

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