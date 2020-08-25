События недели в Беларуси в фото и фактах: митинги под двумя флагами, ожидание войны с Западом и колючая проволока в центре Минска

Со дня выборов президента Беларуси пошла третья неделя. Но волнения со стороны несогласных с их результатами с одной стороны и поддерживающих действующего президента со второй по-прежнему не утихают. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, сразу после оглашения результатов президентских выборов в стране поднялась волна протестов, которую жестко разгоняли силовики, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. Задержаны порядка 7 тысяч человек, минимум 250 человек попали в больницы, трое погибли.

Акции протеста проходили мирно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Митинги превращались в концерты под открытым небом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Митингующие пели много песен и танцевали. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всю прошлую неделю в стране проходили забастовки рабочих. Среди бастующих - МТЗ, «Беларуськалий», «Гомсельмаш», «Мозырьский НПЗ», МЗКТ, Беларуськалий и прочие крупные предприятия. Массовые заявления об увольнении написали сотрудники Купаловского театра, уволились несколько телеведущих, весь коллектив радио «Сталіца». Призывая остановить насилие и признать выборы недействительными, выступать за Беларусь отказались несколько белорусских атлетов, к их заявлению присоединились тренеры и спортивные журналисты.

"Атлант". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Все дни продолжали проходить мирные акции протеста. За неделю - сотни в разных городах Беларуси. По данным МВД Беларуси, только 23 августа в стране прошло 75 акций и митингов, из них 67 - протестных. Люди пели, танцевали, устраивали флешмобы. Протестные акции чередовались с провластными. Например, в Гомеле на митинге «За Беларусь» в поддержку Александра Лукашенко по городу с красно-зелеными знаменами проехала колонна комбайнов. А на площади Победы в Минске участники протестной акции «Моя камера» нарисовали на асфальте контуры реальной камеры, рассчитанной на 6 человек, но встали туда 50, как это в реальности происходило в ЦИП на Окрестина с задержанными участниками акций протестов.

На прошлой неделе провластные митинги чередовались протестными. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Каждый имеет право поддержать своего лидера. Это и есть один из принципов прямой демократии. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Провластный митинг на площади Победы в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Митинг в Гомеле в поддержку Александра Лукашенко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В некоторых городах протестные и провластные митинги проходили почти одновременно. Одним из самых показательных в этом плане был Гродно. Там протестующие сначала добились от местных властей разрешения на митинги на площадях Ленина и Советской в центре города, однако уже через день власти передумали. 22 августа на митинг в Гродно приехал Александр Лукашенко, который сказал, что если бы ему пришлось уйти, «Беларусь покрошили и выплюнули бы».

Президент представил и нового губернатора Гродненской области - Владимира Караника, который еще по приезду в город был министром здравоохранения. В понедельник исполняющим обязанности главы Минздрава назначен занимающий до этого должность первого замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Владимир Караник больше не министр здравоохранения, сейчас он - глава Гродненской области. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме того, Александр Лукашенко распорядился с понедельника закрыть бастующие предприятия: «Потом разберемся, кого пригласить», а также сказал, что большинство фото побоев в интернете - постановка. Практически в это же время у стен тюрьмы в Гродно проходила акция скорби о пострадавших от действий силовиков во время протестов.

Акция протеста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддержать митингующих, несогласных с результатами выборов, пришли белорусские певцы. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мурал старательно закрашивают. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В ответ местные жители написали вот такое письмо. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коллектива Купаловского театра написал заявление на увольнение. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Третья смерть среди участников акций протеста и угроза с Запада

Одна из тревожных новостей ушедшей недели - мобилизация армии.

- Впервые за четверть века пришлось принимать самое серьезное решение, приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывая войска на западное направление, - заявил Александр Лукашенко.

Сообщалось также, что действующий президент поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием приложить все усилия, чтобы «защитить прежде всего Западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно», «с принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны». Он же заявил и об угрозе внешнего вторжения с западной границы «с целью отсечь Гродненскую область» и «шевелении войск НАТО у границ с Литвой и Польшей».

23 августа представители ВВС и войск противовоздушной обороны Беларуси сообщили о пресечении провокации со стороны Литвы:

- С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной (имеется в виду бел-чырвона-белый флаг – Ред.) символикой. Благодаря действиям экипажей вертолетов МИ-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия.

В МВД тем временем продолжают возбуждать уголовные дела в отношении граждан, применивших насилие к сотрудникам МВД республики. По последним данным, которые датируются 21 августа, таких дел 46.

В Следственном Комитете, куда мы дозвонились, рассказали о продолжении расследования уголовного дела о массовых беспорядках и привлечении новых фигурантов. На вопрос о том, сколько уголовных дел возбуждено после обращений участников акций протеста по поводу их избиения силовиками, представитель СК Сергей Кабакович ответил:

- Точной цифры пока назвать не можем, еще не считали, - отметив, что уголовные дела возбуждаются не по всем обращениям. - Все зависит от характера и степени травмирования, которые определяются заключением Госкомитета судебных экспертиз Беларуси. А на это требуется время.

Армия в боевой готовности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее мы сообщали о двух смертельных жертвах акций протестов. Увы, на прошлой неделе стало известно о третьей. Скончался 44-летний Георгий Шутов. Мужчину смертельно ранили выстрелом в голову в Бресте 11 августа. Как сообщил СК, его ранили во время «пресечения нападения на правоохранителей».

На вертолете его из больницы в Бресте перевезли в военный госпиталь в Минске, но спасти мужчину не удалось. Он умер от ушиба - размозжения головного мозга и перелома основания черепа, это следствие проникающего огнестрельного ранения в голову. 24 августа с погибшим простились в Жабинке. У Геннадия Шутова осталось пятеро детей.

Банки подняли курс валют, а Координационный совет обвинили в попытке захвата государственной власти

14 августа Штаб Светланы Тихановской объявил о создании Координационного совета. Его официальная цель - организация транзита власти без изменения конституционного строя и внешнеполитического курса. В президиум совета вошли несколько известных людей, в том числе лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, экс-дипломат и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Координационный совет. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

20 августа Генпрокурор Беларуси Александр Конюк заявил: «Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело».

Ранее, на заседании Совета безопасности Беларуси, Александр Лукашенко назвал Координационный совет «черной сотней», заявил, что создание организаций для захвата власти наказывается по закону, и поручил КГБ находить организаторов уличных беспорядков и пресекать их действия. Также, по мнению властей, в состав Координационного совета входят люди, выступающих против развития Союзного государства.

24 августа стало известно, что Павла Латушко и Светлану Алексиевич вызвали в СК.

На фоне политических событий прошлой недели были и заметные экономические подвижки. Банки существенно подняли курсы доллара и евро, стали появляться некоторые проблемы с обналичиванием валюты в банкоматах. Только за прошедшую неделю, по информации Нацбанка, доллар подорожал на 3,9%, евро - на 3,6%, а российский рубль - на 2,1%.

Массовая акция в Минске и «живая цепь» в Литве

В воскресенье, 23 августа, многие белорусы снова вышли на улицы разных городов на мирные акции протеста в знак несогласия с результатами президентских выборов - с флагами, лозунгами против насилия и результатов выборов. Самое массовое шествие - «Марш новой Беларуси» - прошло в Минске, вначале на площади и проспекте Независимости, затем митингующие пошли к гостинице «Планета» на проспекте Победителей. По данным МВД, на улицы столицы вышли порядка 20 тысяч человек, по данным независимых СМИ, которые использовали классическую формулу оценки плотности толпы профессора Герберта Джейкобса, - более 100 тысяч человек в районе площади Независимости и проспекта Независимости во временной отрезок 15.00 - 15.30 23 августа.

Мирная акция протеста 23 августа 2020 года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На мирные акции протеста вышли тысячи белорусов разных возрастов и профессий. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По официальным подсчетам в воскресенье на митинг вышли порядка 20 тысяч протестующих, по данным независимых СМИ - свыше 100 тысяч. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Визуально силовиков на улицах города было гораздо больше, чем на предыдущем воскресном митинге 16 августа. Особенно это было заметно у обнесенной колючей проволокой и охраняемой военными стелы «Минск - город герой», где, напомним, 9 августа произошли жестокие столкновения. Через громкоговорители силовики постоянно предупреждали, что митинг несанкционированный, а с помощью звуковой техники включали песни военных лет и саундтреки из советских фильмов…

Многие протестующие пришли на акцию с плакатами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Без слов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вот так свое недовольство властью выражают белоруски. Как говорится, из песни слов не выбросишь... Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прорваться через колючую проволоку митингующие не пытались, столкновений и массовых задержаний не было. К шести часам вечера часть протестующих разошлась, часть двинулась дальше по проспекту Победителей к площади Государственного флага. Перед Дворцом независимости дорогу участникам митинга заблокировали силовики и техника. Между протестующими и оцеплением стали музыканты и сыграли «Тры чарапахi». После этого колонна стала разворачиваться обратно в сторону стелы.

Стелу оцепили колючей проволокой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Армейцам, которые стояли на страже стелы, люди оставляли цветы прямо в колючей проволоке. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Армия по другую сторону баррикад. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Военный и военные. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этот момент митинга пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт позже назвала «своеобразным штурмом здания». Кроме того, под занавес митинга телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал удивившее многих видео. На нем Александр Лукашенко с автоматом в руках и в бронежилете выходит из вертолета у Дворца Независимости в сопровождении младшего сына Николая - тот тоже с автоматом и в каске. Потом президент вышел за ограждение Дворца Независимости и поблагодарил силовиков, стоявших в оцеплении.

Марш. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В тот же день, 23 августа, в знак солидарности с протестующими белорусами 50 тысяч жителей Литвы выстроились в «живую цепь» от Вильнюса до самой границы Беларуси (Каменного Лога) - всего 32 км. Именно в такую «живую цепь» протяженностью более 600 км 23 августа 1989 года выстроились участники акции «Балтийский путь», соединив Таллин, Ригу и Вильнюс. Акция была приурочена к 50-летию со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа, ее целью было привлечь внимание мирового сообщества к историческим событиям, которые изменили статус стран Прибалтики, а участие в ней приняли более двух миллионов жителей Литвы, Латвии и Эстонии. К «живой цепи» 23 августа присоединились президент страны Гитанас Науседа, а также бывшие президенты Литвы Валдас Адамкус и Даля Грибаускайте.

КСТАТИ

«Cледим за Беларусью с особой обеспокоенностью»

Страны ЕС по-прежнему не признают результаты выборов президента Беларуси законными. Лидеры стран ЕС призывают Беларусь провести новые выборы и готовятся ввести санкции «против значительного числа тех, кто ответственен за насилие и избирательные фальсификации в Беларуси», включая Александра Лукашенко. Мирный переход власти в Беларуси и выход из тяжелого политического кризиса ЕС готов поддержать и финансово, выделив на белорусские инициативы 53 млн евро.

В ОБСЕ отметили, что следят за происходящим в Беларуси с особой обеспокоенностью. Организация повторно предложила Александру Лукашенко свое посредничество в разрешении внутриполитического кризиса.

А вот как ситуацию в Беларуси комментирует министр иностранных дел России Сергей Лавров:

- Белорусский народ сам решит, как ему выходить из этой ситуации. Я думаю, что те явные признаки нормализации обстановки весьма и весьма важны. Одновременно знаю, что не всем это нравится, есть желающие это нормальное, мирное течение, в котором сейчас проходит развитие событий в Беларуси, все-таки сделать насильственным, спровоцировать кровь и все перевести на украинский сценарий.

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Дорогие читатели, по независящим от редакции причинам всю прошлую неделю вы были лишены ежедневного выпуска нашей газеты. Мы не смогли отпечатать номера за 18, 20, 21 и 22 августа. Но нам удалось напечатать «Комсомольскую правду» в Беларуси» за 21 и 22 августа. Пусть с опозданием, но эти номера появились в продаже в торговой точке редакции, а также мы постараемся передать их «Белпочте» для доставки нашим подписчикам. Два этих номера можно купить в редакции по адресу: Минск, ул. Платонова, 1Б, 1-й подъезд, 4-й этаж, время - с 9.00 до 18.00, понедельник - пятница. Ежедневный выпуск стоит 50 копеек, «толстушка» - 70 копеек. Телефон и Viber для оптовых заявок: 8 (029) 6-400-155. Приносим свои извинения за неудобства и благодарим читателей за поддержку в эти непростые для нас дни.

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