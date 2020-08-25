«Следственный эксперимент не подтвердил версии обвинения». В суде по делу о взрыве 3 июля 2019 запросили сроки и спорят о причинах ЧП

Под стражей больше года находятся российские инженеры Максимилиан Сапронов и Константин Денисов. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дело о взрыве во время салюта 3 июля 2019 года в суде слушают с перерывами уже четвертый месяц. Под стражей больше года находятся российские инженеры Максимилиан Сапронов и Константин Денисов. Они сотрудники «Пиро-Росс» - фирмы, которая поставляла в Беларусь фейерверки. На первой скамейке в зале сидит еще один обвиняемый - Алексей Круглик, командир патрульной роты Минской военной комендатуры, он под подпиской о невыезде.

Напомним, в тот вечер подорвались заряды - как позже выяснилось, бракованные фейерверки, которые нельзя было использовать, все же зарядили. Внутри мортиры произошел взрыв, осколки попали в людей, которые собрались посмотреть на салют.

Прокурор просит по три года колонии-поселения для каждого обвиняемого

Сегодня, 25 августа, в суд пришли и трое потерпевших - Юрий Максимчук, муж погибшей Натальи Максимчук, и два человека, которые получили травмы в результате взрыва. Всего в деле 11 потерпевших. В суде выступил прокурор и адвокаты.

На первой скамейке в зале сидит еще один обвиняемый - Алексей Круглик. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прокурор в своей речи напомнил, что обвиняемые своей вины не признали, говорили, что не осознавали опасности своих действий. Гособвинитель считает, что они только пытаются себя оправдать.

На предыдущих заседаниях не раз звучало: для салюта использовали в том числе бракованные заряды, заряды с истекшим сроком годности и те, что не сработали во время прошлых запусков на другие праздники. Основной версией следствия как раз и было использование бракованных зарядов, что привело к взрыву. Диаметр зарядов был больше диаметра мортиры, и, чтобы они поместились в стволы, бумажную обмотку обрезали ножом, фейерверки обкатывали.

Гособвинитель говорит, что эта версия не подтвердилась - заводской брак не мог стать причиной взрыва, как и использование зарядов с истекшим сроком годности. Это подтверждает следственный эксперимент и показания свидетелей. Такие заряды во время этого эксперимента или срабатывали штатно, или оставались в мортире. Но у адвокатов и обвиняемых есть вопросы к проведению эксперимента - они говорят, что, во-первых, не были воссозданы все условия того дня, когда произошло ЧП, во-вторых, на эксперимент не позвали обвиняемых.

Потерпевшие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Со слов прокурора, причиной ЧП стала обкатка зарядов, которая не допускается инструкцией. Обвиняемые раньше заявляли обратное: обрезка и обкатка, с их слов, стандартная процедура, которая не является чем-то запрещенным.

- Прокатка должна производиться на столе с помощью специального приспособления для проката, такого в «Пиро-Росс» не было, - добавил гособвинитель.

Он попросил суд приговорить всех обвиняемых к трем годам колонии-поселения.

«Прошу вынести частное определение Минобороны»

Потерпевший, муж погибшей Натальи Максимчук, считает, что в суде исследовали не все версии.

- Я считаю, что происшествие имело такие трагические последствия еще и потому, что определенные должностные лица Минобороны допустили нарушения. Было принято решение повторно использовать несходы (заряды, которые остались в мортире). Те лица, которые должны были определить зону безопасности, неправильно это сделали. Прошу вынести частное определение Минобороны, чтобы впредь никогда больше это не произошло. Считаю, что вина обвиняемых тоже есть. Если бы они не выполняли чьи-то преступные приказы или не прикрывали какие-то действия фирмы «Пиро-Росс», возможно, этого бы не произошло.

Гособвинитель попросил суд приговорить всех обвиняемых к трем годам колонии-поселения. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще один потерпевший, который выступил сегодня в суде, говорит, что до сих пор лечится от полученных год назад травм.

- У меня был открытый перелом, разрез левой брюшной полости. В течение этого года я каждый день вспоминаю это событие, боли есть даже во время сна. Я не могу заниматься спортом, не могу выполнять физическую работу. Нельзя утверждать, что полностью восстановлюсь после окончания лечения. Меня лишили нормальной полноценной жизни.

«Обрезанные изделия сработали штатно»

Адвокат Константина Денисова не согласен с версией гособвинения о причинах ЧП. Он говорит, что обвинение пошло по формальному пути и не представило явных доказательств виновности российского специалиста.

- Это субъективная трактовка произошедших событий, чтобы скрыть очевидные нарушения, которые были допущены не обвиняемыми. Следственный эксперимент не подтвердил версии органов предварительного следствия - не установлена причинно-следственная связь между действиями Денисова и взрывом.

Еще один адвокат Денисова вернулась к теме обкатки и обрезки зарядов. Производителем предусмотрено, что даже если бросить заряд с высоты 12 метров на бетонное основание, оно сработает штатно.

Обвиняемые говорят, что не нарушали инструкций – выполняли указания руководства. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Поэтому говорить, что прокатывание по бетонному основанию могло повредить заряд, необоснованно.

Адвокат упомянула и опыт номер 31, который проводили во время следственного эксперимента: заряд запихивали в трубу то ли палкой, то ли битой - заряд сработал как надо. - Тестировали во время эксперимента и 8 штук обрезанных изделий - все они работают штатно. Ни один из приведенных опытов не подтвердил тех предположительных причин ЧП, которые выдвигали эксперты.

Адвокат, ссылаясь на выводы экспертов, в том числе фирмы "Пиро-Росс", предполагает, что ко взрыву могли привести неполадки с электричеством в цепи салютной установки.

- Салют работал не по сценарию, имели место групповые сработки зарядов.

Адвокаты попросили оправдать Денисова.

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