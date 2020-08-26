Автомат, пистолеты и самозарядный маузер: какое оружие есть у Александра Лукашенко

Автомат, пистолеты и самозарядный маузер: какое оружие есть в личной собственности Лукашенко. Фото: БелТА.

В воскресенье, 23 августа, Александр Лукашенко взял в руки автомат. Еще один автомат был в руках его младшего сына Николая. В экипировке старший и младший Лукашенко вышли к кордону силовиков, которые охраняли Дворец Независимости от протестующих. «Комсомолка» покопалась в архивах и собрала все случаи, когда Лукашенко брал в руки боевое оружие.

Согласно биографии, в 1975 году Александра Лукашенко призвали в армию, где с 1975 по 1977 год был инструктором политического отдела войсковой части Западного пограничного округа пограничных войск КГБ СССР в Бресте. Сохранились фотографии того времени, где Лукашенко стоит с оружием за плечом. Естественно, служба в армии предполагает обучение стрельбе, поэтому очевидно, что уже тогда будущий президент Беларуси научился обращаться с боевым оружием. Первая армейская специальность президента (он сам так говорил) - гранатометчик.

Александр Лукашенко во время службы в армии. Фото: Форум белорусских пограничников.

В конце 90-х годов появились видеокадры, где Александр Лукашенко стреляет из станкового пулемета. Однако сейчас в интернете их отыскать не удалось.

За свою карьеру Александр Лукашенко неоднократно посещал оборонные предприятия и военные части, где ему показывали образцы различного стрелкового вооружения, включая винтовки, автоматы и гранатометы. Многие образцы президент брал в руки и прицеливался.

Лукашенко осматривает стрелковое оружие. Фото: БелТА.

Лукашенко знакомится с новой моделью автомата Калашникова во время посещения учений «Неман-2001».

Лукашенко лично проверяет сделанный на «БелОМО» прицел для «Калашникова».

Лукашенко с гранатометом 3 ноября 2011 года, осматривая складские помещения в ходе командно-штабных учений войск территориальной обороны. Кадр телеканала СТВ.

Какое оружие есть лично у Лукашенко?

Где именно Лукашенко взял автомат для себя и для своего младшего сына - не сообщается. Однако боевое оружие у Лукашенко есть - наградное. Почти все такие подарки делал Андрей Равков, который с 2014 по 2020 год возглавлял Министерство обороны.

2015 год: автомат Калашникова

В 2015 году во время посещения Министерства обороны глава этого силового ведомства Андрей Равков подарил Лукашенко автомат Калашникова (но не тот, с которым Лукашенко появился в воскресенье). Подарок был в сувенирном деревянном футляре, на крышке которого надпись: «С Вами мы в едином строю».

- Хорошее оружие. Мое, - отреагировал Александр Лукашенко на подарок и передернул затвор. - Вы должны знать: в необдуманные, ненужные для страны авантюры я вас никогда не втяну. Но если придется защищать свою землю и стоять спиной к спине, плечом к плечу, вы можете быть уверены, что меня вы там увидите в первых рядах.

2016 год: самозарядный пистолет маузер К96

Когда Александр Лукашенко посещал общевойсковой Обуз-Лесновский полигон, военные преподнесли ему в подарок памятное оружие. «На память, тут эмблема войск Западного оперативного командования», - пояснил, вручая подарок, командующий войсками Западного оперативного командования Виктор Хренин (кстати, нынешний министр обороны).

Александру Лукашенко подарили Маузер. Фото: ОНТ.

Маузер К96 - небольшой автоматический карабин, при использовании кобуры-приклада из него можно вести автоматический огонь. Эффективная дальность огня в такой конфигурации - 200 - 300 метров. Маузеры активно использовались во время Первой и Второй мировых войн, Гражданской войны. Наградные маузеры К96 с орденом Красного Знамени на рукоятке получили в свое время главком Вооруженных сил РСФСР Каменев и командующий Первой конной армией Буденный. В 1943 году гвардии полковник Леонид Брежнев был награжден именно маузером К96.

2017 год: пистолет ТТ

Тот же Андрей Равков в 2017 году в честь успешного завершения белорусско-российских стратегических учений «Запад-2017» вручил Александру Лукашенко пистолет ТТ (Тульский Токарева). Пистолет разработали еще в 1930 году, но благодаря своей надежной конструкции он состоит на вооружении в постсоветских странах и сегодня.

2019 год: еще один пистолет

23 февраля прошлого года все тот же Андрей Равков во время посещения президентом страны Военной академии подарил ему еще один пистолет.

Андрей Равков вручает Александру Лукашенко пистолет. Кадр телеканала "Беларусь 1".

- Вы, как главнокомандующий, должны быть вооружены боевым оружием, - сказал министр, вручая коробку с пистолетом, в которой были и патроны. Модель пистолета не называлась.

А что Николай Лукашенко?

С автоматом Калашникова в минувшее воскресенье был замечен не только Александр Лукашенко, но и его младший сын Николай. У него, в отличие от отца, была не укороченная версия автомата, а классическая. Приклад - тоже складной. Был ли вставлен в автомат рожок с патронами - не видно.

У Николая Лукашенко, как рассказывал его отец, «много автоматов, уже в детский сад, куда ходил, половину отнес, чтобы не пропадало». Однако пластмассовые игрушки мальчика уже не забавляли, и на Новый, 2012 год Николай попросил у Деда Мороза пневматическое оружие «с шариками». «Спецназовец будущий», - сказал тогда отец.

В недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко рассказал:

- Я дома у Януковича был очень часто. Он очень любит детей. Я заметил - Коля у меня тогда был маленький, когда мы приезжали к нему, - что Янукович забывал, что я приезжал. Он Колю за руку - и пошел в подвал, они там стреляют с разного оружия, он ему там рассказывает про коз, про коров, про собак, про зайцев - у него в резиденции Межигорье куча зайцев была...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совещание Лукашенко: у президента автомат, у Николая - автомат и бронежилет. Пресс-секретарю оружие не доверили

Появились кадры из так называемого ситуационного центра во Дворце Независимости, откуда президент Беларуси наблюдал сегодня за массовыми протестами (подробнее)

КСТАТИ

«Как крысы разбежались»: Лукашенко с автоматом посмотрел на колонны протестующих с высоты

Перед тем как приземлиться во Дворце Независимости, президент Беларуси попросил летчика пролететь над проспектом (подробнее)

КАК ЭТО БЫЛО

Лукашенко прилетел на вертолете ко Дворцу Независимости с автоматом и в бронежилете

Многие подумали, что в руках президента Беларуси был тот самый автомат Калашникова, которые ему пять лет назад подарил министр обороны, но это оказалось не так (подробнее)