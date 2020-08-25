Эксперт о падении белорусского рубля: «Сложно представить ситуацию, когда нет веры закону - и есть вера в национальную валюту»

Веру в доллар не задушишь, не убьешь. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Во вторник, 25 августа, белорусский рубль продолжил сдавать свои позиции. Доллар в обменных пунктах уже по 2,66 - 2,72 рубля, евро - 3,13 - 3,19 рубля. На окошках многих обменников появились таблички «Долларов нет». Там, где нет таблички, есть очереди.

- Продаем только то, что люди сдают, - объясняет кассир. - На данный момент у меня в кассе есть 50 долларов и 100 евро.

Почему банки не пополняют запасы валюты в обменниках? Что явилось толчком к резкому подорожанию доллара и евро? И до какого уровня может упасть белорусский рубль? Эксперты считают, что ответы на все эти вопросы лежат в политической плоскости.

- Валюта растет, потому что вырос спрос со стороны всех участников рынка: валюту активно покупает и население, и предприятия, и сами банки, - объясняет старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. - Связано это с ростом девальвационных ожиданий. Мы наблюдаем реализацию классического самореализующегося прогноза, когда участники рынка ждут, что валюта подорожает, и бегут ее покупать, и в результате валюта обязательно дорожает. Причина роста девальвационных ожиданий очевидна: полная утрата доверия к государственным институтам и правовым механизмам, а сложно себе представить ситуацию, когда нет веры закону, но при этом есть вера в национальную валюту. То есть это прямое следствие происходящих в стране политических процессов. Плохая новость в том, что никаким образом нельзя дать прогноз, как долго валюта будет расти и до какого уровня. Можно предположить, что до тех пор, пока все участники валютного рынка не удовлетворят свой спрос, пока не кончатся рубли. Это может случиться и через неделю, и через месяц, и через три.

- Так рубли не могут кончиться, люди получают пенсии и зарплаты…

- Я думаю, пенсии и зарплаты вряд ли сильно давят на рынок, у среднего человека после оплаты всех услуг и покупки продуктов питания не так-то много остается свободных денег на покупку валюты. С другой стороны, если каждый купит хотя бы 50 долларов, то да, на рынок это тоже повлияет. Но вообще, если говорить о населении, то основной источник давления на валютный рынок - это не зарплаты, а рублевые депозиты, которые люди сейчас активно закрывают, опасаясь девальвации. Хотя, если проанализировать ситуацию с депозитами после девальвации 2011 года, то доходность депозитов за 9 лет в разные периоды обгоняла рост курсов валют. И тот, кто после той девальвации положил деньги на рублевые депозиты с максимальной доходностью и держит их там до сих пор, выиграл - рублевые депозиты на данный момент, несмотря на все девальвации, принесли ему больше дохода, чем если бы он держал накопления в долларах. Но это за 9 лет. И из этого нельзя сделать вывод, что на следующие 9 лет депозит окажется также выгоднее валюты. К примеру, те, кто положил рубли на депозит год назад, проиграли - депозит принес доход максимум 13%, а доллар вырос на 20%. Не думаю, что сейчас кто-то несет в банки деньги на рублевые депозиты в серьезных объемах. И не понесет, пока мы не выйдем из политического кризиса.

- Есть еще ощущение, что банки сами раскачивают ситуацию, создавая дефицит валюты.

- Я думаю, что это чисто техническая временная проблема - спрос возник неожиданно, и банкам просто требуется время, чтобы привезти в страну валюту. Думаю, скоро самолеты с долларами и евро долетят, глобального дефицита валюты не будет. Глобальный дефицит был в 2011-м и в 2014-м, когда курс искусственно сдерживался. То есть спрос был, а курсу не давали расти. Если цену на что угодно искусственно занижать, возникает дефицит. Сейчас курс искусственно не занижают, причины для тотального дефицита нету, есть чисто техническая проблема - не успели довезти.

- Нацбанк принял решение о приостановлении по 15 сентября кредитов овернайт. Как это может отразиться на валютном рынке?

- Кредиты овернайт - это кредиты на один день, и это один из способов поддержки ликвидности банков. Так, банки должны поддерживать ликвидность в белорусских рублях - иметь некий остаток рублей в банке на конец рабочего дня. И если банк недотягивает до этого норматива, то он может получить недостающую сумму у Нацбанка. Есть несколько способов это сделать. Например, через аукцион, двусторонние операции на каких-либо договорных условиях или через кредит овернайт. Но что стали делать банки сейчас? Они стали загонять все свои деньги на биржу, покупать валюту, брать кредит овернайт, на следующий день продавать валюту, зарабатывать на разнице курса и возвращать кредит, полученный у Нацбанка. То есть кредит овернайт стал, по сути, инструментом ежедневной спекуляции с валютой. Так что мера - приостановление кредитов овернайт - вполне разумная, она поддержит рынок и снизит возможность спекулятивного давления на него.