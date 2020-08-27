Директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека уволил Минздрав: «Я задавал вопросы о своем увольнении, но от ответов собеседники уходили»

27 августа 2020 года академик Александр Мрочек, директор РНПЦ "Кардиология", поставил подпись, что ознакомлен с приказом о его увольнении по инициативе нанимателя. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Александр Геннадьевич, что происходит? - дозвонилась «Комсомолка» директору РНПЦ «Кардиология». - Ходят слухи, что вас уволили из-за того, что ваши кардиологи выходили по утрам поддержать протестующих…

- Сейчас (27 августа. - Ред.), когда я подписывал приказ о расторжении со мной контракта по инициативе нанимателя, подобная тематика не обсуждалась. Все было достаточно корректно, ровно, без особого объяснения причин.

- Почему это произошло?

- Никакого обоснования.

- Когда вы узнали, что к вам есть вопросы, что контракт будет расторгнут?

- Такое право у нанимателя есть - расторгать контракты с начальниками ведомств. Позавчера я имел беседу с исполняющим обязанности министра здравоохранения Дмитрием Пиневичем. Будем говорить так: те вопросы, которые он задавал, выглядели основанными на, скорее, сплетнях. Это было не совсем правдой.

Врачи и сотрудники РНПЦ написали коллективное письмо-обращение в защиту и поддержку своего руководителя. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Пишут о том, что с вами вели разъяснительную беседу из-за того, что кардиологи выходили по утрам на проспект Дзержинского.

- Сегодня при увольнении об этом уже речи не шло. Во всяком случае, я не заставлял никого никуда ходить и во главе колонны не становился. Я считаю, что участие или неучастие в нерабочее время в митингах - это право каждого человека.

В целом мне сегодня такую претензию не предъявляли. Официально, на словах, и. о. министра сказал, что к нему, как к новому человеку, будут предъявлены повышенные требования, и он хотел бы видеть рядом того, кто эти повышенные требования будет исполнять.

Врачи и сотрудники РНПЦ «Кардиология» требуют вернуть уволенного директора Александра Мрочека. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Но вы много лет работали директором РНПЦ, насколько известно, претензий к вашей работе никогда не было.

- Ну да (улыбается). Сейчас приедет и.о. министра, Пиневич Дмитрий Леонидович, и коллектив будет его видеть, будут задавать вопросы. Посмотрим, что он будет отвечать.

- Ситуация необратима? До какого срока с вами был заключен контракт?

- Контракт со мной был заключен до февраля. Я не написал, что согласен с расторжением, написал, что я ознакомлен. Это право нанимателя - тогда выплачивается трехмесячное пособие в размере заработной платы.

Зал разочарован расставанием с Александром Мрочеком. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Многих ситуация шокировала. А вас?

- Несомненно. Для меня это стало неожиданностью. Я пытался задавать вопросы, но от ответов мои собеседники уходили. Даже если оспаривать эту ситуацию… Я считаю, меня, откровенно говоря, обидели, поэтому не буду предпринимать каких-либо действий.

- Потому что за 12 лет вашего директорства вы проявили себя как суперпрофессионал, об этом все знают. По сути - уволили не за работу…

- Спасибо за такую оценку. Да, никаких грехов за мной не водилось. Мало того, мы сейчас в процессе стройки - возводим центр гибридной хирургии, реконструируем два ангиографических кабинета. Все было в прогрессе, но, к сожалению… Видимо, есть человек, который это доведет до конца.

Александра Мрочека провожали аплодисментами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Чем вы сейчас будете заниматься?

- Сегодня у меня нет других мест работы и предложений. Поэтому я вступаю в ряды пенсионеров и, похоже, пока завершаю трудовую деятельность.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Геннадьевич Мрочек, главный кардиолог Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси. Окончил Минский мединститут, работал кардиологом, директором НИКИ радиационной медицины и эндокринологии, ректором БелМАПО. С 2008 года - директор РНПЦ «Кардиология». Автор более 560 научных работ, имеет 50 авторских свидетельств - патентов на изобретения. Под его руководством защищено 9 докторских и 40 кандидатских диссертаций.

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