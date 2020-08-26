Цой, Макс Корж, Tor Band, Дакота: топ Яндекс Музыки в Беларуси заполнили песни протеста

Белорусы участвующие в мирных протестах поют и танцуют во время маршей и акций. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пользователи регионального чарта Яндекс Музыки в Беларуси заметили, что еще в июле вниз списка начал уходить так называемый развлекательный контент. Моргентшерна, Клаву Коку, Мишу Марвина и других потеснили хиты, звучащие на площадях и улицах.

Ну а после выборов протестная музыка буквально заполонила чарт Яндекса. Хиты перемен или протестные композиции - эти песни сегодня у белорусов на повторе, а потому и, конечно, на первых позициях регионального чарта из 100 хитов.

Какие же это песни?

Главный хит - это не устаревающая классика, песня «Перемен» Виктора Цоя и группы КИНО. Композиция впервые прозвучал аж в 1986 году на фестивале Ленинградского рок-клуба, а сегодня она - главный символ мирных протестов в Беларуси. В России в свое время эта песня была своеобразным гимном перестройки. А в Беларуси в августе 2020-го даже появились свои «ди-джеи перемен»: Кирилла Галанова и Влада Соколовского, включивших на провластном мероприятии в Киевском сквере Минска песню «Перемен» Цоя несколько раз задерживали после этого правоохранители.

На 25 августа композиция Цоя занимает 4 строчку в чарте Яндекс Музыки, ее потеснили свежие композиции - своеобразные отклики музыкантов на происходящие протесты и подавление их силовиками.

Так в чарте первую и вторую строчку занимают новые композиции Макса Коржа - «Тепло» и «Времена». Кстати, песни между собой перекликаются: тепло, солнце, чаяния людей, мечты, надежды - эти читаются в обеих композициях. Кроме песен Корж обращался к белорусам и в прозе в своем Инстаграме, правда, после нескольких правок своего же обращения музыкант потерял свой рейтинг у минчан. Позже Корж приезжал и на Окрестина, где освобождали задержанных во время протестов 9 - 13 августа - разговор получился прохладным.

Тима Белорусских написал трек о событиях в Беларуси. Фото: соцсети.

На пятки Максу Коржу в чарте наступает Тима Белорусских. Не раз этих музыкантов сравнивали между собой - по стремительности взлета и, конечно, происхождению. На события в стране Белорусских ответил композицией «В последний раз» (3 строчка). Многие считают, что в своей песне Белорусских описывает мирные марши в Беларуси:

Идём сегодня, чтоб завтра быть раньше

Там где мы не были - в город без фальши.

Сегодня не гибнет романтик,

Пока верят духу и верны команде,

Где каждый в отдельности светится

Будто запутался в длинной гирлянде.

Молодая группа "Немига" написала проникновенную песню и сняла клип о событиях в Беларуси. Фото: стоп-кадр.

В чарте Яндекса появилась и молодая минская группа "Немига". Их хит «Самый белый цветок» занимает 6 строчку рейтинга. Кстати, на эту композицию группа уже сняла красивый клип с бело-красным-флагом, национальной одеждой, белыми лентами, в клип вошли также кадры с мирных маршей. Но нам кажется, что строчки песни заставят вас взгрустнуть: «Сколько боли матерей стоит комом в горле. Лепестки белого цветка так и не увидят воли»...

Сразу с несколькими крепкими хитами в чарт уверенно вошла группа из Рогачева TOR BAND. О себе парни из рок-коллектива говорят - «Играем честное музло!». В чарте у них сразу три композиции: «Мы не «народец»!» (9 место рейтинга), песня на белорусском языке «Жыве» (43 место) и «Уходи» (100 место). Кстати, узнать первую песню вы сможете легко, если являетесь пользователем TikToka, - в мессенджере много видео под музыку и слова припева: «Мы не быдло, стадо и трусы - мы живой народ - мы белорусы!».

Строчки из протестных песен часто появляются на плакатах митингующих. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В первую десятку регионального чарта вошла и Рита Дакота с ее новой композицией «Уходи» (14 место). «Я бы отдала все, чтобы эта песня никогда не случилась со мной. С каждым из нас. Но, увы», - сказала о своей композиции Дакота в Инстаграме. Ее песня и клип написаны о событиях 9 - 13 августа, когда в Беларуси происходили массовые протесты и стало известно о жестоких задержаниях и избиениях мирных граждан. Несмотря на то, что песня Риты Дакоты в рейтинге не на первых позициях - можно говорить, что она ушла в народ. Очень часто строчки из песни Дакоты видны на плакатах мирно митингующих белорусов: «26 долго, а 5 еще дольше», «Как тебе спится, Саша, по ночам?», «Как ты в глаза посмотришь матерям? Расскажи нам!» и другие строчки. Многие критики называют эту песню политическим треком.

Конечно, в протестном чарте не могло не оказаться композиций Сергея Михалка. «Грай» группы Ляпис Трубецкой на 21 месте рейтинга, а «Воины света» BRUTTO на 83 строчке. В чарте и знаменитый «Капитал» Ляписов о вождизме и пропаганде (60 место).

Даже российская панк-рок-группа из Нижнего Новгорода "Элизиум" не осталась в стороне от белорусских протестов. В своей композиции «Жыве Беларусь» музыканты рассказали о происходящем и поддержали белорусов. Припев в песне на белорусском языке, а в куплете звучат белорусские города: «От Могилева до славного Бреста идет волна, поднимая народ. (…) Салют вам граждане вольного Минска (…) Хватит ли вам благородного риска, чтобы страну себе снова вернуть?». Их песня находится ровно в середине рейтинга - 50 строчка.

Также в рейтинге и набравшая в последние годы большую популярность группа из Могилева Nizkiz. Их песни «Правiлы» (71 место), «Небяспечна» (88), «Цемра» (92 строчка). Кстати, кому-то их песни могут показаться пророческими, вчитайтесь, например, в текст «Правiлы»: «Мы выйшлi на вулiцу, i кожны з нас не ведаў, куды iсцi… Напэўна, праз гадзiну згубiлiся, але ж хтось уздыме сцяг. Мы выйшлi на вулiцу, знянацку так».

А завершает наш обзор N.R.M. и «Тры чарапахi», без которой просто невозможно представить протестный чарт Яндекс Музыки Беларусь. Тем более, что и сами музыканты после недавних событий в Беларуси объединились, забыв старые обиды, чтобы выразить свою солидарность с протестующими земляками.

Музыканты объединились, чтобы поддержать протестующих. Фото: стоп-кадр видео.

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