«Не нужно вмешивать детей в политические баталии и страсти»: Минобр об учебном годе после выборов и во время коронавируса

До начала учебного года меньше недели. Фото: Павел МАРТИНЧИК

До начала учебного года меньше недели, и сильнее в коронавируса в классных вайбер-чатах обсуждают только ситуацию с результатами выборов.

- В нашей школе даже есть люди, которые задумываются перейти от одного педагога к другому. Потому что знаем, что некоторые учителя подписали после выборов протоколы с недостоверными цифрами, - высказывает мнение мама пятиклассницы.

Ту же мысль подтверждают на акции протеста, куда вышли педагоги и те, кто их поддерживает.

«Комсомолка» поинтересовалась у Минобразования, известны ли ведомству такие расколы в педагогической среде. Вопрос задавали на пресс-конференции, посвященной началу учебного года.

- Тема пресс-конференции - подготовка учреждений образования к учебному году. Я предлагаю не смешивать два вопроса - политику и организацию образовательного процесса, - сказала начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова. - Давайте не будем школу превращать в политическое поле и политические баталии. Для работников системы образования важно, чтобы каждый ребенок имел возможность прийти в школу и имел равный доступ к получению качественного образования. Государство готово предоставить социальные гарантии.

Ирина Каржова уверена, что «необходимо успокоиться и отбросить все эмоции».

- Мы готовы принять каждого ребенка и организовать образовательный процесс на высоком уровне. Сегодня самое главное - это взаимодействие родителей и учреждения образования. И не вмешивать ребенка в политические баталии и страсти, которые происходят в нашей стране.

«Все учреждения образования будут работать в штатном режиме, а в начале года будут повторять программу четвертой четверти»

Еще один вопрос «Комсомолки» Минестерству образования - о коронавирусе.

- В нашем классе обсуждают, что не все родители готовы отдавать детей в школу. Тем более, что классный руководитель не может гарантировать, что дети будут сидеть по одному (как это было в четвертой четверти прошлого года), - такой проблемой делилась мама третьеклассницы.

- Четвертая четверть проводилась в непростой эпидемиологической ситуации, - подтвердила Ирина Каржова. - Надо отдать должное, что всем учащимся была дана возможность получить знания. Все были аттестованы по итогам четвертой четверти. С учетом такого непростого завершения, в начале учебного года предусмотрено по всем учебным предметам предусмотрено повторение материала из четвертой четверти.

Что касается нового учебного года, Ирина Каржова говорит:

- Мы планируем, что все учреждения образования начнут работать в штатном режиме. В Беларуси сейчас относительно спокойная обстановка по covid-19. К началу учебного министр образования и министр здравоохранения подписали методические организации по организации учебного процесса в условиях распространения инфекции. В рекомендациях подробно расписано, каким образом будет организован образовательный процесс в случае вспышки инфекции, - сказала Каржова.