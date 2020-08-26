«У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов»: Павел Латушко возмущен бездействием 109 из 110 «народных избранников»

Павел Латушко поддержал идею общественности по отзыву депутатов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бывший министр культуры, дипломат и гендиректор Купаловского театра, а ныне член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Павел Латушко поддержал идею общественности по отзыву депутатов, которые ничего не предпринимают, чтобы содействовать расследованию жестокость в отношении задержанных протестующих 9-12 августа.

- 109 из 110 депутатов Палаты представителей смотрят на происходящее в стране и ничего не делают. Вместо настоящих шагов они убегают от журналистов на улице. Что могут сделать депутаты? Вместе - почти все, поодиночке - защитить свое честное имя и начать те процессы, которые приведут к восстановлению законности, - сказал Павел Латушко. Кто этот единственный депутат, который что-то сделал, политик не сказал. Можем предположить, что Мисс Беларусь-2018 Мария Василевич, которая сходила в больницу к пострадавшим от чрезмерной жестокости силовиков, либо Валерий Воронецкий, который написал пост в фейсбуке по поводу насилия. Он дипломат, был замминистра иностранных дел Беларуси. - У граждан есть право отозвать мандаты у депутатов Палаты представителей или местных советов, которые не выполняют свои обязанности и утратили доверие избирателей. Процедуру отзыва уже начали многие избиратели.

Для начала нужно собрать 150 подписей и провести собрание со своим депутатом. Если народный избранник все равно не услышит своих избирателей, они имеют полное право подать заявление в Центральную избирательную комиссию и зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей за отзыв депутата. Для отзыва депутата нужно, чтобы за это выступили не менее 20% избирателей, проживающих на территории округа.

- Депутаты не имеют права бездействовать, если в стране нарушают законы. Депутаты не имеют права бездействовать, когда насилуют людей. Депутаты обязаны защищать интересы своих избирателей и нести ответственность за свое бездействие. Депутат, который молчит - не наш депутат, - эмоционально заявил Павел Латушко.

Уже во вторник, 25 августа вечером избиратели 107 Восточного округа Минска объявили о сборе подписей по отзыву Геннадия Давыдько. Он хорошо известен зрителям «Беларусь-1» по передаче «Клуб редакторов», в прошлом актер Купаловского театра, председатель Белтелерадикомпании, а сейчас депутат и председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь».

Геннадий Давыдько согласился, что применение силы было чрезмерным – правда, как он считает, с обеих сторон – и митингующих и силовиков. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Всего за пару часов активисты собрали более 400 подписей. Интересно, что в этот день (единственный в месяц) Геннадий Давыдько по графику вел прием граждан. Поговорить с ним пришли более 20 человек. Ему за подписью более 80 человек передали обращение, суть которого в следующем: «Происходящие в Беларуси - задержания мирных граждан, избиения и издевательства над ними со стороны силовых структур шокировали весь мир. Почему председатель постоянной комиссии по правам человека молчит?».

На удивление, Геннадий Давыдько согласился, что применение силы было чрезмерным – правда, как он считает, с обеих сторон – и митингующих и силовиков. 21 августа он обратился с письмом в МВД с требованием разъяснить, в каком состоянии находятся дела, заведены ли они по поводу истязания людей в местах лишения свободы. А далее сам предложил провести встречу с избирателями в четверг, где будет готов ответить на накопившиеся вопросы.

Инициативы по отзыву депутатов уже есть во многих округах Беларуси, где люди недовольны тем, что депутаты никак не отреагировали на жестокость насилие по отношению к их избирателям.

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