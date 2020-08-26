«Яблоки в три раза дороже бананов! Где это видано?»: сравнили цены на рынке и в магазинах, узнали виды на урожай-2020

Цены на яблоки разнятся Фото: Виктор ПАЖИТОК

На дворе - последние дни лета, 19 августа был Яблочный Спас, но на прилавках особого изобилия яблок не видно, да и цены кусаются.

- Килограмм яблок в три раза дороже килограмма бананов! Где это видано, чтобы яблоки стоили 6 рублей, а бананы - 2 рубля? - такой разговор двух женщин слышу у полок с фруктами в магазине.

Ценник на яблоки действительно пугает: испанское яблоко без названия - 4,59 рубля, столько же стоит «Голден делишес» без указания страны-производителя, а польский «Ред принц» и того дороже - 6,08 рубля. Интересно, что яблок в сетевых магазин немного - на прилавках всего пару полупустых корзинок.

На прилавках некоторых магазинов цены на яблоки зашкаливают Фото: Виктор ПАЖИТОК

А что на рынке? Отправляемся на столичную Комаровку. В будний полдень немноголюдно. На прилавках торговых рядов - огурцы, помидоры, абрикосы, дыни, арбузы. А вот и яблоки! Красная каштель и белый налив - 3,5 рубля, бэра (сладкая) - 4,5 рубля за килограмм. У другого продавца белый налив еще дороже - 4,5 рубля.

- Возьмите яблок! Есть розовый налив, - говорит женщина за прилавком. - 4 рубля 50 копеек, очень вкусные!

Можно найти яблоки по 2 рубля за кило Фото: Виктор ПАЖИТОК

- Охотно верю, а почему так дорого? Яблоки по цене импортных персиков!

- Нормальные цены, как есть - так есть, - философски отвечает продавец. - Берете? Нет?

Иду вдоль прилавков - вдруг найду что-то подешевле. Оказалось, кто ищет, тот всегда найдет. Среднего размера белый налив - по 2 рубля, а самые дешевые - яблоки сорта «Мечта» - 1,5 рубля, но есть и по 2,5 и 3,5 рубля за килограмм.

- За полтора рубля - это опад, собрали с земли, но они очень вкусные, - говорит продавец. - Если хотите яблочко покрепче - берите подороже, - предлагает она.

- Совсем мало яблок на рынке в этом году.

- Да, немного. Говорят, что год неурожайный, поэтому и прилавки не ломятся. Но каждый найдет себе - на свой вкус и кошелек. Но то, что молдавский персик стоит 3,5 рубля, а белорусский белый налив из Логойска - 4,5, это, конечно, странно, - смеется женщина.

- Возьмите у меня яблоки, - призывает соседний продавец. - Они хоть и неказистые с виду, да и сорта я не знаю, но вкусные, кисло-сладкие, а цена - рубль за кило! Берите сразу килограмма три-четыре, сделаете джем - зима не за горами!

У некоторых продавцов персики стоят дешевле яблок Фото: Виктор ПАЖИТОК

ЗВОНОК «КП»

Стратегические запасы продовольствия для Минска - стабилизационный фонд города - хранятся на УП «Партизанское». Но там яблок пока нет.

- Мы еще не создаем запасов яблок. Приступать к этому по графику будем с конца сентября. Сейчас производители реализуют яблоки через торговые сети, мы же пока проводим подготовительную работу, - рассказала «Комсомолке» директор УП «Партизанское» Татьяна Кузовлева. - Но в некоторых хозяйствах говорят, что год не самый урожайный.

Директор гродненского сельскохозяйственного предприятия «ФИРМА МОКА» Олег Дейкало в беседе с «Комсомолкой» рассказал, что в некоторых хозяйствах урожай яблок пострадал от природных явлений - сказался град. Но в возглавляемом им предприятии урожай яблок хороший.

- На сегодняшний день мы приступили к уборке яблок осенних сортов. По объему урожай больше, чем в прошлом году, на уровне 2018 года, может быть, даже выше. По качеству - мы уцелели. Связывался с коллегами по республике, знаю, что в некоторых районах яблоки пострадали от града - кое-где урожай он свел на ноль. В этом плане нам повезло.

- А какие сейчас закупочные цены?

- Наши яблоки расходятся по всей республике. Цены разнятся, зависят от качества и калибра яблок. Средняя цена - 1,2 - 1,5 рубля.

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