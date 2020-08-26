11 белорусов попросили убежища в Литве, а Польша готова стать вторым домом: страны-соседки Беларуси упрощают въезд

За последнее время 11 белорусов попросили убежища в Литве Фото: Оксана БРОВАЧ

Власти соседних с Беларусью государств заявляют о готовности ослабить карантинные меры и упростить для белорусов въезд в Украину, Литву и Польшу.

25 августа в Украине прошло совещание Кабмина по теме коронавируса. На нем обсуждались вопросы о введении противоэпидемических мер и продления карантина в стране до ноября 2020 года. Но президент Владимир Зеленский заявил, что для граждан Беларуси стоит предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

- Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - нужно учитывать все, - цитирует президента его пресс-служба.

Граждане РБ смогут въехать на территорию Литвы с «особыми гуманитарными политическими целями» Фото: Дарья ПУТЕЙКО

11 белорусов уже попросили убежища в Литве

Об упрощении въезда для белорусов заявила и Литва. Правительство утвердило документ, согласно которому граждане РБ могут въехать на территорию Литвы с «особыми гуманитарными политическими целями».

Что это за цели, журналисту tut.by разъяснили в посольстве Литвы в Беларуси и в МВД Литвы. Например, разрешение на въезд может быть выдано жертвам репрессий или гражданам, которые подвергаются преследованию. А также людям, пострадавшим во время массовых задержаний, которые едут в Литву с целью лечения и реабилитации. Кроме того, граждане Беларуси могут подать заявление о предоставлении убежища в Литве. Сделать это можно в случае, если они чувствуют, что их преследуют или имеется реальная угроза их безопасности и жизни.

Руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT radijas сообщила, что за последние дни «гуманитарным исключением» воспользовались 20 белорусов. Еще 11 человек попросили в Литве политического убежища. Также Гудзинскайте отметила, что с учетом происходящих в Беларуси событий число ходатайств небольшое, но оно может вырасти в случае, если репрессии продолжатся.

Матеуш Моравецкий выразил готовность упростить въезд в Польшу и доступ к работе для репрессированных белорусов Фото: Оксана БРОВАЧ

«Польша может стать вторым домом для белорусов»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность упростить въезд в Польшу и доступ к работе для репрессированных белорусов. План государственной помощи предусматривает поддержку избитых, раненых и уволенных с работы.

- Невозможно предсказать, сколько граждан Беларуси окажется в таком положении, но все мы хотим, чтобы все те, кто репрессирован авторитарными белорусскими властями, могли приехать в Польшу и развиваться здесь, жить здесь, - заявил премьер-министр и отметил, что для таких людей Польша может стать вторым домом.

Матеуш Моравецкий заявил также о стипендиальной программе Калиновского для студентов и ученых, репрессированных из белорусских вузов: «Им будет предоставлена возможность учиться и работать в Польше».

Глава правительства сообщил и о так называемой гуманитарной визе - особой процедуре, действующей в рамках Шенгенского соглашения. Она подразумевает упрощенный въезд белорусов в Польшу - освобождение от визовых сборов, а в особых случаях - въезд «без соответствующих документов».

- В ситуации, когда на карту поставлены жизнь, здоровье и безопасность, нельзя терять время. Поэтому мы предложим подробный пакет, включающий освобождение от сборов, а в особых случаях также освобождение от обязанности иметь документы, что значительно облегчит доступ к рынку труда, - заявил Матеуш Моравецкий. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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