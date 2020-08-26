«Я сказала, что не чувствую, что мы делаем незаконное дело»: на допрос в Следственный комитет пришла Светлана Алексиевич

У здания Следственного комитета появилась Светлана Алексиевич. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Днем 26 августа у здания Следственного комитета в минске снова выставили заграждения - ждали Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич. Подходы к зданию ограничивали и в предыдущие дни, когда в СК вызывали членов Координационного совета Максима Знака, Павла Латушко, Сергея Дылевского. Последнего недавно задержали и приговорили к аресту на 10 суток.

На встречу со Светланой пришли не только журналисты - десятки человек помимо СМИ хотят поддержать Нобелевского лауреата. Многие пришли с книгами Алексиевич и цветами, одна женщина держит в руках плакат «Светлана = совесть».

72-летнюю писательницу вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу по факту создания Координационного совета. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Писательницу встретили аплодисментами. Она пришла в сопровождении Павла Латушко и Марии Колесниковой. Журналисты обступили ее плотным кругом, Светлана поблагодарила всех за поддержку.

Писательницу встретили аплодисментами. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Я иду совершенно спокойно, не чувствую себя виноватой. То, что мы делаем - это абсолютно законно, более того, это очень нужно сегодня. Если нас так будут разделять, мы обязательно скатимся в гражданскую войну. Наша цель - объединить общество, помочь преодолеть политические кризисы.

Павел Латушко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светлана Александровна считает, что сейчас у нас на глазах формируется белорусская нация.

- Я думаю, каждый из вас сегодня гордится своим народом. Ещё недавно у нас этого чувства не было. Вы видите, какие прекрасные развороты идут в западных СМИ. Появился бренд Беларуси. Мы стали народом, о котором узнал весь мир. Им нравится, что ни один газон не помят, ни одна витрина не разбита, что люди так достойно, так красиво себя ведут. И то, что мы предлагаем мирный способ борьбы - это то, чего требует сегодняшнее время.

Многие поддержали Нобелевского лауреата. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светлана Алексиевич высказалась и о насилии в отношении мирных людей.

- Сейчас время, когда каждый человек ценен. И то, что мы видели в первые три дня противостояния, когда из людей делали мясо - это уже прошлый век, мы должны говорить друг с другом. Для меня идеал был, когда человек нес в одной руке красно-зеленое знамя, в другой - красно-белое. Он хотел сказать, что мы разные, но у нас есть Беларусь, это одна страна.

Мария Колесникова. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По мнению Светланы Алексиевич, Беларусь ждут долгие политические рокировки.

- Может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Может быть, Путина надо привлечь к разговору. Нужно, чтобы Лукашенко понял, что нельзя ставить свою жизнь, жизнь свое семьи на одну доску с народом. К сожалению, нам нужна помощь мира - наше гражданское общество сильно, но не настолько.

Светлана Александровна считает, что сейчас у нас на глазах формируется белорусская нация. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Светлану Александровну проводили в Следственный комитет аплодисментами. Писательница вышла из СК примерно через 40 минут. Она рассказала, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя. Документ о неразглашении она не подписывала.

- Я сказала, что не чувствую, что мы делаем незаконное дело, мне нечего сказать, - рассказала Светлана Александровна.

Как стало известно, вызвали на допрос и Марию Колесникову.

Женщина держит в руках плакат «Светлана = совесть». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Напомним, 20 августа стало известно, что возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти Координационным советом.