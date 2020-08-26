Силовик с известной фотографии с протестов утверждает, что помогал пьяному. Пострадавший говорит, что его оболгали

На фотографии силовик стоит с растерянным лицом, жестами показывает на лежащего на траве мужчину. Фото: tut.by

На телеканале Russia Today 25 августа вышел сюжет с человеком, которого представили сотрудником внутренних войск. Своего имени мужчина не назвал, не снял и черную балаклаву. Его лицо стало узнаваемым благодаря снимку с протестов 9 августа в Минске: на фотографии силовик стоит с растерянным видом, жестами показывая на лежащего на траве мужчину. Силовик рассказал свою версию тех событий: по его словам, он пытался помочь задержанному и оказывал ему помощь.

«Наверное, несколько раз ему где-то прилетело»

- У нас был один задержанный. Как потом оказалось, у него было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение. Я не узнавал [каким веществом], нам просто потом уже передали и сказали: слава богу, что вы нашли медиков, потому что могла бы быть беда. Парень был у нас, в нашем транспорте, и ему стало очень плохо. Я увидел, что в метрах ста от нас стоит скорая. Отдал команду своим парням, что его надо в эту скорую медицинскую помощь доставить. Потому что жизнь и здоровье человека превыше всего. Каким бы он плохим ни оказался в этот вечер, умереть он не должен... Он просто был без сознания - лег и лежит на земле.

Мужчина говорит, что пытался оказать помощь задержанному. А люди, которые стояли неподалеку, кричали: «Отпусти его!»

- Я говорил, что оказываю медицинскую помощь, но они не слышали. Народ обезумел. Тут я встаю, убираю от него руки, показываю вот так - я его отпустил, и что теперь? А он лежит просто. Понимая, что от народа помощи нет, я сказал своему товарищу: беги за медиками, доставь их сюда. Медики прибежали, они ему оказали помощь, поставили капельницу прямо там, на месте. Принесли носилки и эвакуировали в скорую медицинскую помощь. Его не били. Если его и били, то это была та ситуация, когда он напрыгивал на щиты. Они со своей группой разгонялись и прыгали на парней со щитами. Думали пробить, прорвать цепочку. Наверное, несколько раз ему где-то прилетело, и мы его оттянули к себе в машину.

«Сказанное на видео - полное вранье»

Второй человек с этой фотографии, тот самый задержанный - Евгений Заичкин. Он категорически не согласен с версией, которую представил силовик на видео.

- Очень неприятно, что люди просто врут. Мне многие знакомые переслали видео - посмотри, что про тебя выдумали.

Евгений говорит, что били его во время задержания - ударили по голове, разбили губу - швы до сих пор не сняты. Мужчина не подтверждает и то, что бросался на щиты омоновцев.

- Меня задержали у выхода из метро «Немига» - я физически не мог бросаться на щиты, потому что сотрудники ОМОНа находились впереди меня.

Мужчину задержали, погрузили в автозак - там ему действительно стало плохо.

- Если бы не ребята, которые там находились, не знаю, что бы было. Мне стало плохо, присел, стал терять сознание. Парни, которые тоже были задержаны, попросили сотрудников в черной форме, чтобы вызвали для меня скорую. Меня спустили из автозака, дальше помню обрывками. Но все лицо, вся грудь у меня были в крови - не заметить это было невозможно. Я был трезв, наркотики не употреблял, на акцию вышел впервые. Сказанное на видео - полное вранье.

В эпикризе написано, что мужчине делали анализ на алкоголь - о том, что в его крови что-то обнаружено, информации в документе нет.

Евгений помнит, что в какой-то момент над ним склонились люди в бордовой форме медиков.

- Кто-то из силовиков кричал на врачей, чтобы меня поскорее оттуда убирали. Но они ждали, то ли пока привезут носилки, то ли пока расчистят дорогу, чтобы скорая смогла проехать. В следующий раз я очнулся уже в больнице. Меня привезли ночью, а в 6 утра уже пришел милиционер, опрашивал.

У Евгения зафиксировали ЧМТ, наложили несколько швов на губу. Сейчас мужчина еще не полностью восстановился.