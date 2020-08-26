Лидер группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский: «Предупредили, чтобы я не появлялся на площади, если не хочу быть синим»

Юрия Стыльского из "Дай Дарогу!" задерживали за участие в несанкционированном митинге. Фото: www.instagram.com/p/CBbPXP4JWQP/

За последнее время Юрия Стыльского задерживали уже дважды. Первый раз - после масштабного шествия 16 августа. Тогда Юра несколько часов стоял на площади с большим бело-красно-белым флагом, а потом оказался во главе многотысячной колонны, которая маршировала по Бресту.

Второй раз - 20 августа. Тогда никаких протестных выступлений не происходило, но Стыльского отвезли в изолятор временного содержания, где он провел чуть меньше суток.

Во время прямого эфира в своем инстаграм-аккаунте лидер «Дай Дарогу!» рассказал, о чем с ним говорили в милиции и с чем он связывает задержания.

– Ребята, хотел бы поблагодарить всех, кто на самом деле переживал за меня. Потому что, когда меня приняли, я думал, что об этом никто не узнает. А так как моих друзей отпустили, они всем рассказали, и наутро уже люди на площади стояли с плакатом «Свободу Юрию Стыльскому». Когда я узнал, что люди за меня притопили вообще по-сумасшедшему, я так обалдел! - говорит Юрий Стыльский. Музыкант считает, что он был на карандаше уже давно.

– Еще когда все выкладывали еду (в инстаграм - ред.), я переживал, почему Бабарико и Тихановского посадили, что за несправедливость. И когда с людьми пересекался, не понимал, почему мы сейчас должны разговаривать о рыбалке, если страна в огне. И вот допереживался до такой степени, что попал – стал заложником самого себя, - считает Стыльский.

Протестный трофей - резиновая пуля. Такими стреляли в протестующих.

Юрий и еще несколько человек сумели пробраться на площадь, когда она была еще оцеплена и огорожена турникетами. На следующий день после выступления Юры с флагом оцепление с площади сняли.

– Благодаря нашей акции открылась площадь. Я сильно горд по поводу того, что на какую-то микрочастицу изменил ход событий и дал вам возможность какой-то просвет в этом темном тоннеле увидеть, - так оценивает события Стыльский.

«Пытались меня в свой лагерь перетянуть»

– После этих событий думал, что меня везут просто как боксерскую грушу. Он орет: «До тебя, ***, не дошло?» - описывает свои чувства после задержания музыкант.

Правда, как оказалось, в РОВД к Юрию Стыльскому силу не применяли.

– Я с ними говорил открыто. Меня никто не лупил, спокойно общались. Говорил, что я против сатанистов. Вы, говорю, вовлечены во всю эту схему. Они, естественно, оправдывались, какие-то свои козыри кидали, немного бредовые. Они иногда переходили в контратаку, какие-то запугивания.А бывали моменты, когда друзей изображали. «Юрий Иванович, да неужели вы не понимаете, что все это спланировано, что под каждой лавкой уже 8 августа стояли мешки с кирпичами и коктейли Молотова…». Вот они несут такое, – пересказывает разговор с милицией Стыльский. – Мол, мы самые главные революционеры, и уже делим территорию страны.

Юра Стыльский спонтанно оказался во главе этого шествия по Бресту. Фото: #васькапилот

После первого задержания Юрию Стыльскому дали предупреждение. После второго его ждет суд.

– Меня тогда выпустили, но под предлогом, что я нигде больше не появляюсь, спокойно себе пребываю в тепличных условиях. Но я пошел на разведку – думаю, интересно, что ж там на площади творится, как там площадь без меня. А она открыта. Я думаю: о, санкционированный митинг! Я туда пошел. Меня сняли тихари. Ну и, естественно, доложили главнокомандующему, что вот, до Стыльского не дошло. А им, хочу вам сказать, так прикольно за тобой последить, задержать, наказать, запугать. Это прям какой-то квест, игра для них.

Получается, я не послушал их уговоры. Мне показали все статьи и последствия административного нарушения, потом уголовного. Ознакомился, сняли на камеру, расписался, предупредили, что если не хочу быть синим, чтобы я не появлялся в таких местах, как площадь Ленина и Машерова.

Я этим следователям говорил: у меня обостренное чувство справедливости, я борюсь с сатаной. Они ржут. Мне, говорю, вас прямо жаль. А они еще сильнее смеются. «Вам придется отвечать за все!» А они: «Мы работаем в рамках закона, Юрий Иванович, сами понимаете, мы выполняем свою работу». С одной стороны – да. Я понимаю, что им через пару лет на пенсию надо идти, что карьера у многих какая-то, зарплата нормальная.

Они пытались меня в свой лагерь перетянуть. И я их понимаю, я бы на их месте то же самое бы делал. «Юрий Иванович, у вас же все в порядке, вы гуляете по улицам, не обремененный никакими проблемами, что вам не нравится? Что не то? Успокойтесь, сидите дома, отдыхайте». Душа, говорю, за народ болит. И они в какой-то мере со мной согласились, что выборы были нечестные.

Я еще задавал вопрос. Ладно, вы там вычисляете, что человек приехал из России, что он тут непонятно зачем. Отутюжили. Но когда вы понимаете, что человек – минский студент, за что его лупить? И так лупить, чтоб мамуля не узнала? Как это можно перевести на белорусский язык вообще? И потом где справедливость, где ее взять? Это как волку на волков писать заявление. Безысходность до такой степени мощная, аж прям ком в горле стоит, – делится своими мыслями после суток в изоляторе Юрий Стыльский.