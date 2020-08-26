«27 августа придут за вещами и трудовыми книжками»: актерам Купаловского театра подписали заявления на увольнение

Десятки купаловцев написали заявления на увольнение Фото: Павел МАРТИНЧИК

Конфликт в Купаловском театре длится больше недели. 17 августа за высказывание о насилии уволили гендиректора Купаловского театра Павла Латушко. Часть коллектива сразу была готова уйти за ним. Заявление на увольнение писали несколько раз - когда еще официально не заявили об увольнении гендиректора, на имя Латушко, потом на имя его зама и в третий раз на имя и.о. директора Валерия Громады.

- На данный момент подписаны 58 заявлений. Приказ подписан сегодняшним числом, уволены будут с завтрашнего дня, завтра уже не работают, - говорит пресс-секретарь Купаловского театра Николай Заяц. - Завтра, 27 августа придут за личными вещами и трудовыми книжками.

По словам пресс-секретаря, общей встречи с новым руководством, которой добивались актеры, так и не произошло.

- Со своей стороны могу лишь сказать, что новость не из радостных, - комментирует пресс-секретарь. - Купаловский театр - это ведь не только стены, но и в первую очередь талантливые артисты, которых теперь в одну команду будет собрать значительно сложнее.

Эта информация появилась меньше получаса назад, поэтому пока о планах актеров говорить преждевременно.

- Всего сотрудников в театре около 250, - говорит Николай Заяц. - С завтрашнего дня становится меньше на 58 человек. Актеров в театре 57. Из них уволили 36 человек. Еще несколько артистов подадут свои заявления в ближайшее время.

Среди уволенных народные артисты Беларуси Зоя Белохвостик, Арнольд Помазан, заслуженные артисты Алена Сидорова, Юлия Шпилевская, Игорь Денисов, Наталья Кочеткова, Георгий Малявский. Артисты Павел Харланчук, Роман Подоляко, Михил Зуй, Дмитрий Есеневич, Валентина Гарцуева, Светлана Аникей. Художественный руководитель Николай Пинигин и все режиссеры. Сейчас в театре не остается ни одного режиссера.