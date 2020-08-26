«За три дня ноутбук подорожал на 300 рублей»: белорусские интернет-магазины пересчитывают цены на технику

В интернет-магазинах говорят, что на данный момент подорожала в основном только та техника, на которую изначально цены были выставлены в долларах. Фото: Оксана БРОВАЧ

- Несколько дней назад я выбрал в интернет-магазине ноутбук за 2710 рублей, отложил в корзину. На следующий день эта же модель стоила уже 3067 рублей. Потом чуток подешевел, 24 августа стояла цена 2999 рублей. Получается, за три дня ноутбук подорожал на 300 рублей. Почему так быстро меняется цена на товар и связано ли это с курсом доллара? - задался вопросом наш читатель.

В онлайн-гипермаркете 21vek.by «Комсомолке» рассказали, что цены на некоторые товары действительно меняются.

- Магазин имеет право менять цены на товары, но это не связано с изменением курса доллара, цены меняются всегда, вне зависимости от последних событий, - пояснили в кол-центре магазина. - Цена может меняться в зависимости от поставки, поставщика, от акции. Если поставщик пересчитывает цену, в том числе из-за курса, то и у нас на сайте она меняется. Сейчас существенных изменений цен нет, они изменились только точечно.

Собеседница отметила, что не все поставки идут из-за границы, поэтому нельзя сказать, что с ростом курса подорожают все товары. Также, по словам представительницы сети, последние несколько дней сильно перегружен кол-центр онлайн-гипермаркета.

- Он перегружен из-за большого количества заказов, с чем это связано, я не могу сказать, - отметила сотрудница онлайн-гипермаркета. К слову, о перегрузке кол-центра сообщает и сайт интернет-магазина «5 элемент».

Интернет-платформа Deal.by пояснила, что у некоторых продавцов действительно сейчас повышаются цены.

- Если у продавца в личном кабинете указана цена в долларах или другой валюте, то у нас она автоматически пересчитывается по курсу Нацбанка. Из-за этого, когда меняется курс, цена автоматически меняется у тех, кто выставляет цену в валюте. Да, такие ситуации действительно есть, - рассказала представитель Deal.by. - Сейчас сказать, поднимали ли массово цены на товары те, у кого в личном кабинете указана цена в рублях, пока нельзя, так как для этого нужно проводить аналитическое исследование, это занимает много времени.

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