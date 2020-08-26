За 8 дней количество зараженных коронавирусом в Беларуси выросло почти в три раза

Количество зараженных заметно растет. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

По официальной информации Минздрава, в Беларуси на 26 августа число зараженных коронавирусом составило 70 974 человека. Прирост за сутки - 247 новых случаев, и, увы, это самая большая цифра за последние дни, а то и недели.

Так, напомним, что 18 августа прирост за сутки был 84 новых случая, 19 августа – 128, 20 августа – 149, 21 августа – 161, 22 августа - 174… Снижение было только 25 августа, когда количество заразившихся COVID-19 за сутки оказалось гораздо меньше - 82 человека.

Минздрав каждый день озвучивает и статистику по умершим от коронавируса. 26 августа назвали цифру - 5 человек, за день до ого - 6 человек, еще раньше - 4 человека, 5 человек... Напомним, примерно такие цифры, 4-6 человек, назывались и в те дни и даже недели, когда количество зараженных людей шло на сотни. Почему так получается?

И можно ли считать этот рост началом «второй волны», и с чем он связан? Получить официальный комментарий Минздрава нам пока не удалось, но можно предположить, что увеличению заболеваемости способствовали многочисленные митинги, которые в последнее время проходят по всей стране, а также задержания на Окрестина, где в одной камере часто размещали по несколько десятков человек.

Так, один из задержанных рассказывал tut.by, что находился в четырехместной камере, где было 38 человек. Через некоторое время после того, как он провел там больше двух суток, врачи зафиксировали у него не только ЧМТ и ушибы, но и COVID-19.

А в понедельник, 24 августа, Александр Лукашенко заявил, что вторая волна еще не началась, но "эти вот терки наши на улицах, они дают о себе знать".

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