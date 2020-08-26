В Витебске уволены сотрудники государственного телевидения, бастовавшие с понедельника

Двое сотрудников ТРК "Витебск" объявили забастовку, а потом уволились с государственного телевидения. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

С 26 августа двое сотрудников телерадиокомпании «Витебск» - Татьяна Ивановская и Владимир Зайцев - уже не являются ее сотрудниками. С 24 августа Ивановская и Зайцев объявили забастовку. Они приходили на работу вовремя, но не выполняли свои обязанности - сидели в фойе ТРК с табличкой «Забастовка». Бастующие выдвинули требования: проведение новых, честных и прозрачных выборов с участием независимых наблюдателей, немедленное освобождение политических заключенных и привлечение к ответственности тех, кто избивал людей во время мирных акций протеста. Татьяна и Владимир подчеркнули, что они не призывали коллег присоединяться к ним, никого не агитировали.

-25 августа к нам вышли юристы и от лица руководства уведомили нас, что наша забастовка незаконна, так как мы не предъявляли нанимателю требований, связанных с условиями труда, а высказывали только политические требования, - рассказала Татьяна Ивановская. - Нас заверили, что наши требования руководство ТРК передало Ивану Эйсмонту и губернатору Витебской области Николаю Шерстневу, и предложили либо выйти на работу с 26 августа, либо уволиться. Мы выбрали увольнение. Назад дороги нет…

Татьяна Ивановская - автор и ведущая программы «Время ART». Эта передача, посвященная культурным событиям Витебщины, выходила на канале много лет. Владимир Зайцев работал в ТРК «Витебск» главным инженером.

- Что будет дальше? До конца недели хочу просто выдохнуть, успокоиться, - говорит Татьяна. - Потом буду искать новую работу, не обязательно связанную с телевидением. Могу быть уборщицей, присматривать за больными, престарелыми - я несколько лет ухаживала за тяжелобольным отцом. Это не главное. Самое главное - засыпать и просыпаться с чистой совестью.