«Люди в черном подошли и молча потащили нас в автозак». В Витебске суд разбирается с девушками из цепи солидарности

Девушки стояли в цепочке солидарности 12 августа. Фото: кадр видео из социальных сетей.

В Витебске суд разбирается с девушками, которые 12 августа стали в цепочки солидарности. Таких цепочек в этот день было несколько. Вначале девушки в белом с цветами в руках выстроились в цепь напротив краеведческого музея (Ратуши). Их разогнала милиция, некоторых задержали. Потом цепочка встала на другой стороне улицы. Сценарий повторился - снова люди в форме, некоторых девушек задержали, некоторые убежали. Была еще одна цепочка солидарности - на Московском проспекте. Там задержали шесть девушек. Теперь их судят. Всем вменяют административку - п. 1 ст. 23.34 Административного кодекса (нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий).

Очередное заседание суда Октябрьского района прошло 25 августа. Шесть девушек не отрицают, что стояли в цепочке. Но не признают, что в чем-либо виноваты.

- Да, я хотела выразить свою гражданскую позицию, - рассказывает Дарья Александрович. - Ранее днем меня задержал ОМОН, просто так, без повода, потом отпустили. Моих друзей били. Мне страшно ходить по улицам. Это была мирная акция, мы стояли молча, ничего не произносили, даже друг с другом не переговаривались, ничего противозаконного не делали.

- Нам никто не предлагал разойтись, не объяснил, что мероприятие несанкционированное, сотрудники милиции не представились, просто молча хватали за руки и тащили в машину, - рассказывают девушки.

- Нас обвиняют только потому, что мы были первыми, - уверена Наталья Михеева. - На следующий день прошло огромное количество таких мирных акций по всей стране, и никого не задерживали!

"К нам подошли люди в черном, не представились, не объяснили, за что задерживают, молча взяли за руки и повели в машины", - рассказывают девушки. Фото: кадр видео из социальных сетей.

Судья предлагает к просмотру видео, на котором запечатлено, что девушки действительно просто стоят, взявшись за руки. Они ничего не выкрикивают, не демонстрируют ни плакатов, ни символики. Это расходится с тем, что написано в протоколе.

Анастасия Ермолович 12 августа протокол в РОВД подписала, хотя виноватой ни в чем себя не считает. Хрупкая девушка объясняет: было страшно.

"Подписала протокол, потому что испугалась, но виноватой себя ни в чем не считаю!" - говорит Анастасия Ермолович. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Я в тот день пошла погулять с подругами, увидела, что девочки выстраиваются в цепочку, и решила их поддержать. Потому что кто же, если не я? Девочки до этого были мне совсем не знакомые, я просто знала, что проходят такие цепочки солидарности в поддержку пострадавших, - рассказывает она. - Минуты три постояли, приехал ОМОН. Ко мне подошел человек в черном, я попросила его представиться, а он меня молча потащил в автозак.

В автозаке, по словам Анастасии, с ней обращались корректно.

- Сотрудник даже в середине пути приоткрыл эту комнатку размером 30 х 50 сантиметров и спросил, есть ли мне чем дышать…

В РОВД, как рассказывает девушка, ее начали запугивать.

- Там я в свой адрес услышала очень много нецензурной брани. Меня спрашивали, сколько мне платят. Я спросила: «За что?» - и сотрудник (он тоже не представился) с нажимом повторял: «Сколько тебе, (нецензурное слово), платят?» Потом один из милиционеров сказал: «Она непробиваемая, (нецензурное слово) ей в плечи». Хорошо, что второй его остановил. Нас собирались везти в ИВС, сказали снять с себя украшения. Я ответила, что пирсинг не смогу снять, и мне пригрозили, что в ИВС из меня этот пирсинг вырвут. Грозились ногти отпилить, обзывали нас проститутками, показывали фотографии мальчиков с простреленными ногами. Потом сказали, что, если подпишу протокол, меня отпустят. Я подписала и ушла. Но виноватой себя не считаю, я ничего не нарушила. Ведь право высказывать свое мнение у нас есть, так в Конституции записано!

Суд переносится на неопределенное время - дела возвращают в РОВД для устранения недостатков.

- Содержание протоколов не соответствует фактическим материалам дела, - объясняет судья.