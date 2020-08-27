Протесты в Беларуси, последние новости на 27 августа 2020: комиссия для проверки жалоб на силовиков, допрос Светланы Алексиевич, разгон на площади

Протестные акции в Беларуси продолжаются с 9 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

УТРО И ДЕНЬ

На допрос в Следственный комитет пришла Светлана Алексиевич

26 августа Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич прибыла в Следственный комитет. Ее вызвали в качестве свидетеля по уголовному делу по факту создания Координационного совета.

- Я иду совершенно спокойно, не чувствую себя виноватой. То, что мы делаем - это абсолютно законно, более того, это очень нужно сегодня. Если нас так будут разделять, мы обязательно скатимся в гражданскую войну. Наша цель - объединить общество, помочь преодолеть политические кризисы, - заявила писательница и добавила, что сейчас у нас на глазах формируется белорусская нация.

Светлана Алексиевич пробыла в Следственном комитете примерно 40 минут. Она сообщила журналистам, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя.

- Я сказала, что не чувствую, что мы делаем незаконное дело, мне нечего сказать, - добавила Светлана Александровна.

Генпрокуратура РБ создала комиссию по проверке заявлений о применении насилия со стороны силовиков

В помощь Следственному комитету создана межведомственная комиссия под эгидой Генпрокуратуры. Сотрудники подразделения будут вести доследственные проверки по заявлениям граждан, в отношении которых во время участия в несанкционированных мероприятиях применялась физическая сила. Перед следователями поставлена задача: установить, есть ли в действиях правоохранительных органов наличие или отсутствие признаков преступлений. Пока, напомним, несмотря на сотни свидетельств, уголовных дел заведено не было.

Светлана Тихановская дала интервью американскому СМИ FoxNews

В беседе Светлана Тихановская сообщила, что аресты не повлияют на устремления и желания белорусского народа и его борьбу за права. По словам экс-кандидата в президенты, народ Беларуси изменился, и он уже не отступит. Также она рассказала, что участники протестов не придерживаются ни прозападных, ни антироссийских мнений. А действующему президенту Александру Лукашенко белорусы не простят насилия:

- Мы никогда не забудем насилия, которое он совершал в отношении белорусского народа, и ему следует это понимать, - заявила Светлана Тихановская.

Глава стачкома МЗКТ Лавринович осужден на 10 суток

Александра Лавриновича арестовали за участие в митинге 23 августа, а также за то, что он собирал подписи и проводил собрания на территории Минского завода колесных тягачей. Ему предъявлено обвинение по частям 1 и 2 статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Сейчас глава стачкома МЗКТ находится в изоляторе на Окрестина.

Актерам Купаловского театра подписали заявления на увольнение: 27 августа на работу не выйдут 58 человек

Конфликт в Купаловском театре длится уже больше недели. Сначала за высказывание о насилии освободили от должности гендиректора театра Павла Латушко. Часть сотрудников выразили желание уйти за ним. Заявление на увольнение писали трижды: сначала на имя Латушко (пока о его увольнении не заявили официально), затем на имя его заместителя, а потом – на имя исполняющего обязанности директора Валерия Громады. В пресс-службе театра сообщили, что заявления подписали 58 сотрудникам. С 27 августа они больше не работают в театре и придут забирать личные вещи и трудовые книжки. Актеры добивались встречи с новым руководством, но она так и не состоялась.

ВЕЧЕР

Вечером 26 августа на площади Независимости в Минске, где собралось несколько сотен человек, около 20.30 произошли задержания, сообщает БелаПАН. Фактически это был разгон пришедших людей. Около 20.40 в Минске возникли проблемы с доступом в интернет, они длились около часа. Провайдеры признали, что интернет блокировался по распоряжению властей. Движение на площади Независимости было на какое-то время перекрыто, на пешеходную часть подъехали автозаки, людей задерживали и отводили в них. По предварительным данным, задержано не менее 14 человек. Часть людей, в том числе журналисты, оказалась заблокирована в Красном костеле, двери в который силовики просто закрыли снаружи. Костел открыли спустя 30-40 минут.

В тот же день Генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий заявил решительный протест действиям представителей силовых структур, которые вечером 26 августа заблокировали вход и выход в костеле Святых Симеона и Елены в Минске (Красном костеле), сообщает БелаПАН.

Иерарх предупредил госорганы и руководство силовых структур, что подобные действия недопустимы и незаконны. Костел является святыней Бога, которую могут посещать все. "Блокирование входа и выхода людей противоречит гарантированному Конституцией Республики Беларусь праву граждан на свободу совести и вероисповедания, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человеческих и Божьих", - отметил Кособуцкий.

Напомним, в среду в МВД сообщили, что 25 августа было зафиксировано 48 очагов политической активности, а на акции протеста пришло около 5 000 человек. По административным правонарушениям на несанкционированных мероприятиях задержали 51 человека.

РЕАКЦИЯ РАЗНЫХ СТРАН

Страны-соседки Беларуси упрощают въезд для граждан РБ, пострадавших от репрессий

Власти Украины, Литвы и Польши готовы упростить въезд на территорию своих стран, несмотря на пандемию COVID-19. Их решение связано с напряженной внутриполитической ситуацией в республике. Президент Украины Владимир Зеленский попросил разработать для белорусов смягченные условия въезда. И это было сделано: белорусы могут ехать в Украину, даже пока она отчасти закрыла границы из-за коронавируса.

Власти Литвы утвердили документ, согласно которому белорусы могут въехать в страну с «особыми гуманитарными политическими целями». Разрешение на въезд может выдаваться гражданам РБ, которые стали жертвами репрессий или подверглись преследованию. А также тем, кто пострадал во время массовых задержаний и едет в Литву с целью лечения и реабилитации.Руководитель литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сообщила, что «гуманитарным исключением» уже воспользовались 20 белорусов. Еще 11 человек попросили в Литве убежище.

Не осталась в стороне и Польша. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об упрощении въезда в страну и доступа к работе для репрессированных белорусов. Польша начала пропускать белорусов и готовит больницы для пострадавших протестующих, заявил Моравецкий.

- Власти Польши уже пропустили на территорию страны белорусских граждан даже без виз и необходимых документов. К нам въехали несколько десятков граждан Беларуси, пострадавших от режима Лукашенко, они нашли помощь на территории Польши, - заявил польский премьер-министр.

МИД Германии заявил, что "Лукашенко не сможет избежать признания реальности на улицах своей страны и в сознании своих сограждан". Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас опубликовал заявление по Беларуси и рассказал, что ЕС в ближайшие дни подготовит единую реакцию всех стран на белорусскую ситуацию. По словам министра, несмотря на жесткие условия смелые граждане Беларуси выходят на улицы против фальсификации выборов, выступая за свое право на свободу и демократическое участие.

- Они просят не больше, но и не меньше, чем открытый диалог со своим правительством, - подчеркнул Маас.

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