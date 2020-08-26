Митрополит Павел об уходе с поста главы БПЦ: «Настало время передать эстафетную палочку другому - более молодому, энергичному»

Митрополит Павел обеспокоен тем, что происходит в Беларуси. Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ

Эта новость была неожиданной даже для белорусских священников: Священный синод Русской православной церкви принял во внимание прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от своей должности. И назначил владыку Павла митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии.

Новым же патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

«Комсомолка» дозвонилась до митрополита Павла. По словам владыки, настроение у него прекрасное. На следующей неделе он будет передавать дела новому главе Белорусской православной церкви (БПЦ). С нами митрополит Павел говорил о том, что происходит сегодня в стране.

«Владыка Вениамин энергичный и образованный»

- Сегодня сложилась такая ситуация, что Белорусская православная церковь должна еще более сплотиться, еще более усилить свои молитвы. Епископат, священнослужители, миряне должны быть все вместе. Я не случайно призывал и призываю сейчас всех верующих в этой сложной ситуации поступать в соответствии с Конституцией и Евангелием, которое мы проповедуем. А Конституция дает право каждому человеку выражать свой голос, но правильным путем. Не путем забастовок и каких-то митингов. Своим голосом. Недовольны чем-то - надо обращаться, как это делается в демократических государствах, в соответствующие судебные инстанции, выражать свое недовольство. А выходить на митинги - это не православный и не конституционный метод. И надо поступать по-евангельски, - считает митрополит Павел.

Мы сегодня призываем не выходить на баррикады, не нарушать законодательство и Конституцию. Молиться, любить друг друга, призывать Бога, чтобы Господь помог исправить эту ситуацию.

Наша задача сегодня - сохранить целой и невредимой Белорусскую православную церковь и Беларусь. Сегодня есть необходимость объединить епископат, всех верующих людей.

В течение шести с половиной лет я проходил свой путь. Знаете, как в спорте говорят? Настало время, когда палочку эстафеты надо передать другому - более молодому, энергичному, ну и конечно, местному жителю. Кто-то меня обличает, кто-то клюет - пусть это будет на совести каждого человека. Владыка Вениамин, житель Беларуси, который здесь родился и знает все прекрасно, я думаю, сумеет объединить и сплотить епископат, и священнослужителей, и верующих. Он энергичный, образованный человек и молитвенник хороший. Я думаю, что все у него получится. Я все, что мог делать, делал за эти годы. И сейчас просил святейшего патриарха и Святейший синод, чтобы услышали мой голос. Я просил, если можно, освободить меня от этой должности и назначить кого-то из архиереев. Святейший спросил: «Какие кандидатуры вы можете предложить?» Я сказал, что будет правильно рекомендовать епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина. Он и грамотный, эрудированный и образованный. Они поддержали эту кандидатуру.

По словам митрополита Павла, он полюбил Беларусь.

- Будете скучать?

- Вы знаете, да… Я здесь почерпнул так много доброго, что буду это пытаться воплотить и в Краснодарском крае: чистоту, порядок. Это настолько ласкает и глаз, и сердце, и разум… Хочется, чтобы и в Краснодарском крае все было так ухоженно, чисто и был порядок во всем... Я с глубокой скорбью переживаю, что сегодня происходит в Беларуси. Я думаю, что народ поймет, что разделение и насилие ничего хорошего и доброго не принесут. (…)

- Вы посещали в БСМП пострадавших во время протестных акций, в том числе тех, кто пострадал от насилия…

- Пострадали и митингующие, и сотрудники МВД. Как всегда, в драке никто не выигрывает. Все страдают. Я смотрел и такие кадры, и другие. Смотрел, как некоторые митингующие вызывающе себя ведут. (…) Я думаю, что ситуация исправится в лучшую сторону. Всегда буду молиться за Беларусь. Желаю, чтобы она «квiтнела», становилась «магутней» и Божье благословение всегда пребывало на белорусской земле.

Митрополит Павел 28 августа будет в Жировичах, а 30-го числа - на литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска.

Точную дату отъезда в Россию он не знает.

- Вы хотели поехать на Кубань?

- Так решил Синод. Я был готов на любое место служения. Вы (верующие. - Ред.) будете оценивать то, что мной было сделано. Если было сделано хорошо что-то, то скажу: «Слава Богу». Что-то было сделано не так, то я у всех попрошу прощения. Ни на кого не держу никаких обид. Обиды - эта такая мелочь, которая быстро проходит, а доброе всегда будет оставаться в памяти. У меня о Беларуси, о народе белорусском, как с первого дня, так и до сегодня, самые-самые добрые впечатления и добрые чувства.

СПРАВКА «КП»

Новый митрополит имеет диплом инженера-радиофизика

Вениамину, епископу Борисовскому и Марьиногорскому, в этом году исполняется 52 года. Он родился в Лунинце, что в Брестской области. После школы поступил в БГУ на факультет радиофизики и электроники и получил диплом по специальности «инженер-радиофизик». Прошел воинскую службу. А в августе 1992 года он поступил на первый курс Минской духовной семинарии. По окончании третьего курса семинарии был принят в число братии Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. В свое время был в этом монастыре казначеем, благочинным.

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