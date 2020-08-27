Что известно о новом Патриаршем Экзархе всея Беларуси: «Он молитвенник, изначально шел в монастырь»

Патриаршим Экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Митрополит Павел, глава БПЦ, освобожден от своей должности. Он уезжает служить в Россию. Патриаршим Экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

О новом митрополите все отзываются как о настоящем молитвеннике.

- Скорее всего, он не ожидал этого назначения, мы точно этого не ожидали. Мы, с одной стороны, конечно, рады. Но с другой стороны, мы огорчены. Потому что он уедет от нас, - не без грусти в голосе говорит пресс-секретарь Борисовской епархии иерей Игорь Васько.

- Какой владыка Вениамин человек?

- Первое, что приходит в голову, - это то, что он молитвенник. Верующие и священники обращаются к нему и просят его помолиться. Владыка никогда не отказывает. И знаю, что эта молитва помогает - не от одного человека это слышал. Изначально он шел именно в монастырь. У него никогда не было мысли, что он будет епископом и будет строить духовную карьеру.

- Я преподавал в Минской духовной семинарии у владыки Вениамина. У него был образ монаха-аскета. Студентом принял монашеский постриг. Сидел незаметно в сторонке на задней парте. Запомнился один эпизод: когда со студентами речь зашла об одном священнослужителе и его не вполне подобающем поведении, он сказал: «Что, мы с вами будем сейчас священника обсуждать?» Мне понравилась его позиция - не хотел осуждать человека за глаза, - вспоминает священник греко-католического храма Евгений Малиновский, который когда-то ушел из православия.

Тепло о епископе Вениамине отзывается и митрополит Павел. В интервью "Комсомолке" он называет епископа тоже молитвенником:

- Он энергичный, образованный человек и молитвенник хороший. Я думаю, что все у него получится, - сказал нам митрополит Павел.

СПРАВКА «КП»

Новый митрополит имеет диплом инженера-радиофизика

Вениамину, епископу Борисовскому и Марьиногорскому, в этом году исполняется 52 года. Он родился в Лунинце, что в Брестской области. После школы поступил в БГУ на факультет радиофизики и электроники и получил диплом по специальности «инженер-радиофизик». Прошел воинскую службу. А в августе 1992 года он поступил на первый курс Минской духовной семинарии. По окончании третьего курса семинарии был принят в число братии Свято-Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря. В свое время был в этом монастыре казначеем, благочинным.