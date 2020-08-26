Брестское «Динамо» обыграло «Сараево» и вышло в следующий раунд Лиги чемпионов

Михаил Гордейчкк забил первый мяч в игре брестского "Динамо" и "Сараево". Фото: ФК "Динамо" Брест

Брестское «Динамо» вечером 26 августа на своем стадионе принимало «Сараево». Это был матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, в этом сезоне матчи квалификации состоят из одного, а не двух матчей. В первом раунде брестчане обыграли «Астану» - 6:3.

Матч с боснийцами получился более упортным. Хотя начало было походим на игру с «Астаной» - уже на третьей минуте Гордейчук вывел «Динамо» вперед. Но через полчаса Джоканович восстановил равновесие.

Начало второго тайма брестчане вновь провели ударно: на 49-й минуте эффектно забил Диалло.

Хозяева в итоге смогли сохранить победный счёт и вышли в следующий раунд.

Следующий соперник определится после жеребьевки 31 августа.