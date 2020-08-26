«На участок для голосования приехал ОМОН и кричал «молитесь!»: избиратели объясняют, почему хотят отозвать своего депутата

Избиратели пришли на встречу с депутатом, но он не появился Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 26 августа около администрации Партизанского района столицы на улице Захарова выстроилась очередь, в которой пару сотен человек.

- По белорусской традиции станем в конец очереди, - говорит молодой человек.

Все эти люди пришли на встречу с депутатом, но она так и не состоялась. Тогда пришедшие стали в очередь, чтобы поставить подпись за отзыв депутата. Многие говорят, что хотели сделать это в любом случае, но для некоторых решающим стал факт так и несостоявшейся встречи.

Приблизительно за час подписаться за отзыв депутата пришли не меньше двухсот избирателей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- На футбол есть время, а на избирателей нет! - возмущаются люди в очереди. Причем тут футбол, мы узнали чуть позже. - О том, что встречу перенесли, нам сказал охранник, который вышел из здания администрации.

- Он с нами общается через охранников! - поддерживают недовольства женщина.

- Так и напишите: существующие на наши налоги к нам выйти не соизволили, - люди в очереди эмоциональны.

О том, что встречи с депутатом не будет, избиратели узнали, когда пришли на эту встречу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Валентина - одна из тех примерно двух сотен людей, которые пришли к администрации.

- У нас у всех одна боль, - Валентина начинает плакать. - Извините, буду сейчас нервничать.

Валентина рассказывает, как была одной из тех, кого после выборов разгонял ОМОН Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Об отзыве депутатов говорил недавно экс-министр культуры и бывший посол Беларуси во Франции, Испании, Польше Павел Латушко.

- Тогда я полезла читать в интернете. Оказалось, что и чат уже создан в телеграме об этом, - говорит Валентина. - Мы думали, что депутат к нам выйдет. Это анонсировалось как встреча. Я специально распечатала его интервью вот. Хотела, чтобы он высказал точку зрения.

Интересуемся у Валентины, что она еще хотела спросить у депутата.

- Я хотела бы узнать, как наши народные избранники отстаивают наши права. Почему никто не привлечен к ответственности? Почему все говорят, что выборы фальсифицированы, а они как будто слепые и глухие. Он сказал, что был на 20 избирательных участках. Я думаю, что ни на одном из них выборы не были проведены по закону, - высказывает мнение Валентина. - На нашем участке вообще не вывесили протоколы. Я лично подходила несколько раз.

Валентина рассказывает, как к участку для голосования приехал ОМОН.

- Когда у них спросили: «Почему вы разгоняете людей? Как нам узнать результат выборов? Что нам делать?», омоновец кричал «Молитесь!», - Валентина снова начинает плакать.

Еще один человек в очереди - Алексей.

- Я здесь для того, чтобы призвать депутата своего округа, чтобы он участвовал более активно в политической жизни и высказал позицию граждан, которых он представляет. Когда власти не слышат граждан, которые выходят на мирные акции, депутат тоже должен показать позицию народа, - высказывает мнение молодой человек.

«Вот и с соседями познакомимся», - шутят избиратели Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В конце очереди стоит Ольга. Перед ней оставить подпись хотят больше сотни человек.

- Изначально я хотела услышать позицию депутата и задать вопросы. Но из-за того что в последний момент все изменилось, я готова поставить подпись за отзыв депутата, - рассказывает девушка. - После выборов к 186-й школе, где я голосовала, к людям, которые ждали результатов, приехал автозак и всех разогнали. Мне очень хотелось бы узнать, как на это реагирует депутат, когда люди не могут получить базовое право на информацию.

Ольга хотела бы услышать реакцию депутата на то, что после выборов на избирательный участок в районе приехал ОМОН Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще один житель Партизанского районе - снова Алексей.

- Живу на самой лучшей улице города Минска - Олега Кошевого, - улыбается молодой человек. - Я лично пересекался с нашим уважаемым депутатом - на футбольном поле. Он большой любитель спорта. Никакого личного негатива я не испытываю.

Люди подписывают заявления. Некоторые признаются, что сделали бы это независимо от того, что бы сказал депутат на встрече. Другие говорят, что были готовы услышать ответы на вопросы, а потом сделать выводы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Алексей приводит метафору.

- Власть, как и все мы, сдавала экзамены, - рассуждает молодой человек. - И когда оценка по экзамену «неудовлетворительно», вариантов два: либо отчисление, либо передача. И вот множество людей борется за то, чтобы была пересдача в форме новых выборов.

Говорим с Алексеем о том, что именно было «неудовлетворительно»,

- Я был наблюдателем по Партизанскому округу. Было очень много нарушений. Я пришел в школу на Уральской, меня записали третьим наблюдателем (в дни досрочного голосования моли наблюдать три человека). А приходишь наблюдать и почему-то оказываешься пятнадцатым, - высказывается молодой человек.

Пока говорим с Алексеем, мимо очереди проходит правозащитник Алесь Беляцкий.

- Трымайцеся, малайцы! - поддерживает он собравшихся.

Избиратели возмущены, что депутат не представляет их интересы, и подписывают документы, чтобы отозвать его Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Вроде как депутаты должны работать с населением, - продолжаем разговор с Алексеем. - Не только рассуждать о том, что дом покрасили. Наш депутат говорил, что когда пройдут выборы, он первым будет отстаивать интересы людей. Но, к сожалению, штиль и тишина.

Алексей возмущен:

- Были митинги за спокойствие Беларуси на Партизанском проспекте (речь идет о провластном митинге - Ред.). Человек имеет право на свою точку зрения. Он участвовал в этом митинге, агитировал. Но все мы видели, что проходило по воскресеньям (Алексей говорит о протестных митингах. - Ред). И там тоже были избиратели этого депутата. Почему на одних общественных мероприятиях депутат появляется, а на других нет? Мне кажется, если ты представляешь всех, можно прийти и своими глазами посмотреть, пообщаться с людьми. Тем более, люди у нас не кровожадные. Посмотрите, сколько людей пришли, чтобы пообщаться и в спокойной манере задать вопросы! Он сказал, что воспитан в семье на принципах честности и справедливости. Я бы хотел задать первый вопрос, глядя ему в глаза: считает ли он выборы в Беларуси в 2020 году честными и справедливыми?