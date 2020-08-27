Врачи и сотрудники РНПЦ «Кардиология» требуют вернуть уволенного директора Александра Мрочека

Александр Мрочек - главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларусь, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Каждое утро наши сотрудники выходили на мирные пикеты. Сначала мы выходили во внутренний дворик, после стали собираться около метро «Грушевка». Начинали около половины восьмого, а без пяти восемь все уже были на своих местах, то есть свою позицию мы выражали вне рабочего времени, - говорит сотрудник РНПЦ Людмила Воробкова. - Среди тех, кто пострадал от действий силовиков, были наши коллеги, поэтому мы не могли не выступить. Спустя несколько дней после выборов мы составили коллективное письмо, где выразили нашу позицию о недопустимости насилия, его подписал коллектив, а первой стояла подпись директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека, далее - его заместителей.

Врачи РНПЦ "Кардиология" выступают против насилия, но Минздраву это не нравится. Фото: Виктор ПАЖИТОК

По словам сотрудников, вчера, 26 августа, состоялась коллегия Минздрава, где, кроме прочего, обсуждалась ситуация с РНПЦ.

- До нас дошла информация, что нашему директору нужно готовиться к увольнению, - говорят врачи. - А сегодня утром, когда мы были в кабинете Александра Мрочека, раздался звонок от исполняющего обязанности главы Минздрава Пиневича, было сказано, что глава РНПЦ будет уволен - либо по собственному желанию, либо - что не укладывается в голове - по статье. Александр Мрочек спросил, не мог бы Пиневич приехать к нам в РНПЦ и озвучить решение перед всем коллективом. На это предложение был получен положительный ответ.

Врачи и сотрудники РНПЦ написали коллективное письмо-обращение в защиту и поддержку своего руководителя. Фото: Виктор ПАЖИТОК

К 12 дня в РНПЦ «Кардиология» ждут и.о. министра здравоохранения Пиневича, а также Александра Мрочека. Уже известно, что директор центра уволен. Но врачи и сотрудники центра собирают подписи под коллективным обращением: они требуют сохранить за Мрочеком его должность. Адресаты письма - Администрация президента, Совет министров, Минздрав и Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения.